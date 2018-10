Doppio aggiornamento per ASUS Zenfone 5 e 5Z | le novità per ciascuno dei due

optimaitalia

(Di martedì 30 ottobre 2018) In queste ore i vari5 e 5Z sono stati entrambi raggiunti da un nuovosoftware, con sigla V15.0619.1810.67 nel primo caso e 80.30.96.221 nel secondo. Non si tratta di release speculari, dal momento che introduconodifferenti.Il dispositivo base ha visto, a partire da questo pacchetto, l'omologazione del sistema operativo con l'ultima patch di sicurezza di ottobre 2018; il top di gamma, invece, attraverso l'upgrade di cui vi stiamo parlando, ha visto risolti alcuni disturbi relativi al notch (legati alla visualizzazione con YouTube), oltre che all'apporto di un'ottimizzazione relativa all'AI adoperata per la fotocamera (migliorato il rivelamento della scena in termini di frequenza). Il changelog rivela anche della correzione di un problema inerente alla visualizzazione delle varie icone dei widget.Le notifiche OTA per i rispettivi dispositivi ...