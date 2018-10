Torna l' ora solare | lancette indietro di un' ora nella notte tra sabato e domenica

Ripescaggi Serie B - ancora un ribaltone : il campionato “Torna” a 19 squadre : Ripescaggi Serie B, nuovo ribaltone nella composizione del torneo, una questione molto burocratica e poco calcistica Ripescaggi Serie B, ennesima novità che ribalta ne precedenti notizie in merito alla composizione del girone del campionato cadetto. Il Consiglio di Stato, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dell sport, ha infatti accolto l’istanza di sospensiva cautelare del provvedimento del Tar del Lazio presentata dalla Lega, facendo ...

Eleonora Giorgi/ Video - dopo il Gf Vip Torna in tv : cosa è successo con la Marchesa? (Verissimo) : Eleonora Giorgi ospite a Verissimo: dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip torna in televisione, c'è grande curiosità per quello che è stato il dibattito con la Marchesa d'Aragona.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 07:30:00 GMT)

Torna l’ora solare - ma è davvero l’ultimo cambio? : Ristabilisci l’equilibrio psicofisico con la light therapyMantieni un sonno normale il sabato seraA tavola scegli i cibi giustiA letto meglio andare leggeriSì allo sport, ma non nelle ore seraliScrivevamo l’anno scorso di questi tempi che, secondo un sondaggio del Codacons 8 italiani su 10 avrebbero voluto mantenere tutto l’anno l’ora legale, cosa che hanno chiesto anche le isole Baleari due anni fa. 60 minuti di luce in più la sera, anche ...

Incendio Agordo - a Taibon situazione ancora critica : gli evacuati non possono Tornare a casa - “unica soluzione sarà la pioggia” : Tre elicotteri al lavoro per versare acqua sulle fiamme e squadre a terra per estinguere i piccoli focolai che ancora bruciano. E’ questa la situazione, nella fase di contenimento, per il vasto Incendio che ha interessato la valle di San Lucano nel comune di Taibon (Belluno) nell’Agordino. Il sindaco del piccolo comune, Silvia Tormen, ha effettuato una ispezione stamane mentre sul posto ...

Shenmue 3 è ora su Steam e Torna a mostrarsi in nuove immagini : Shenmue 3 di Ys Net ha ufficialmente una pagina sul negozio Steam. Il sequel della serie RPG open world finanziato dai fan, ha registrato progressi senza intoppi nello sviluppo e questo è un altro passo avanti positivo. Inoltre, come segnala Gamingbolt, ci sono anche alcuni nuovi screenshot da ammirare e sembra che il protagonista Ryo Hazuki sia un po' diverso.Shenmue 3 è stato presentato alla Gamescom 2018 ed è stata confermata la sua uscita ...