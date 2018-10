Uccise la fidanzata in Sardegna | Dimitri Fricano condannato a 30 anni  

Uccise fidanzata in Sardegna durante una vacanza : condannato a 30 anni - : Questa la decisione del Gup del tribunale di Nuoro nei confronti di Dimitri Fricano, il giovane di Biella reo confesso dell'omicidio della fidanzata Erika Preti, uccisa il 12 giugno 2017 in una ...

Sardegna - Uccise la fidanzata Erika Preti mentre erano in vacanza : condannato a 30 anni di carcere : Dopo tre ore di camera di consiglio, il gup del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ha stabilito una condanna a 30 anni di carcere per Dimitri Fricano, il giovane di Biella reo confesso dell’omicidio della fidanzata Erika Preti, uccisa il 12 giugno 2017 in una villetta di San Teodoro, dove la coppia era in vacanza. Una sentenza che accoglie la richiesta fatta dal pm Riccardo Belfiori, che aveva chiesto appunto il massimo della pena consentita ...

Uccise fidanzata : non è infermo di mente : ANSA, - NUORO, 19 OTT - Nessuna infermità mentale per Dimitri Fricano, il giovane di 30 anni di Biella reo-confesso dell'omicidio della fidanzata 28enne Erika Preti, uccisa il 12 giugno 2017 in una ...

Uccise fidanzata : 'voleva lasciarlo' : ANSA, - UDINE, 5 OTT - Francesco Mazzega ha ucciso la fidanzata Nadia Orlando per "punirla per la disobbedienza manifestatagli nell'aver voluto rivendicare il suo diritto di partecipare all'impegno ...

Uccise fidanzata : incontro amici-Salvini : ANSA, - UDINE, 24 SET - Alcuni amici di Nadia Orlando, la giovane uccisa dal fidanzato a Vidulis di Dignano, Udine, la sera del 31 luglio 2017, sono riusciti a incontrare ieri sera il vice presidente ...