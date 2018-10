Un gruppo di tifosi del Torino scrive a Cairo : "Agnelli e D'Angelo fuori dallo stadio al prossimo derby" : Un appello al presidente Urbano Cairo per chiedergli di non far entrare Andrea Agnelli e il security manager Alessandro D'Angelo allo stadio Grande Torino nel prossimo derby, in programma il 15 ...

Nella notte tra martedì e mercoledì alcuni tifosi inglesi sono stati aggrediti nel centro di Napoli: uno di loro, un uomo di 26 anni, è stato medicato in ospedale per ferite lacero-contuse e poi dimesso con una prognosi di 15