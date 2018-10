Travaglio | il Fatto Quotidiano a rischio chiusura | ecco perchè Condannato a risarcire il

Marco Travaglio dopo la condanna a risarcire Tiziano Renzi : "Ancora un paio di mazzate come queste e Il Fatto chiude" : La sentenza del Tribunale civile di Firenze che condanna in primo grado Il Fatto Quotidiano al pagamento di un risarcimento di 95 mila euro a Tiziano Renzi, papà dell'ex premier, "mette a rischio la sopravvivenza del nostro giornale e ci costringe a rivolgerci subito a voi lettori. Perché abbiamo bisogno di voi". A scriverlo è il direttore Marco Travaglio, assicurando che "pagheremo il dovuto e ci appelleremo per farci ...

Tiziano Renzi vince la causa contro Travaglio e il Fatto Quotidiano : Firenze, 22 ottobre 2018 - Il giudice del tribunale civile di Firenze , Lucia Schiaretti , ha condannato Marco Travaglio , una giornalista, e la società editoriale 'Il Fatto' a risarcire in solido ...

MATTEO RENZI CONTRO MARCO Travaglio E IL FATTO QUOTIDIANO/ Condanna per diffamazione a papà Tiziano : i motivi : MATTEO RENZI CONTRO MARCO TRAVAGLIO e il FATTO QUOTIDIANO: “Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano”. Risarcimento di 95mila euro. L'annuncio dell'ex premier(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:23:00 GMT)

Renzi : "Travaglio e il Fatto condannati a risarcire mio padre" : Aveva intenatato causa al Fatto Quotidiano per diffamazione, oggi Tiziano Renzi ha vinto e dovrà essere risarcito. A darne comunicazione il figlio Matteo Renzi sulla sua e-news e sui social. 'Marco ...

Renzi : “Travaglio e Il Fatto Quotidiano condannati a risarcire a mio padre per diffamazione” : "Oggi è arrivata la prima decisione su una (lunga) serie di azioni civili intentate da mio padre, Tiziano Renzi, nei confronti di Marco Travaglio e del Fatto Quotidiano. La prima di oggi vede la condanna del direttore Travaglio, di una sua giornalista e della società editoriale per una cifra di 95.000€ (Novantacinquemila)", ha annunciato l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi su Facebook.Continua a leggere

Matteo Renzi contro Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano/ "Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano" : Matteo Renzi contro Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano: "Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano". Risarcimento di 95mila euro.

Matteo Renzi contro Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano/ “Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano” : Matteo Renzi contro Marco Travaglio e il Fatto Quotidiano: “Condannati per aver diffamato mio padre Tiziano”. Risarcimento di 95mila euro. L'annuncio dell'ex premier(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Renzi : 'Travaglio e il Fatto condannati a risarcire mio padre. Su di lui solo fango' : 'Una notizia personale'. Esordisce così Matteo Renzi nel post su Facebook in cui comunca la vittoria di suo padre, Tiziano , nella causa contro il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio . L'...

Renzi : 'Travaglio e il Fatto Quotidiano condannati a risarcire mio padre' : Citati in giudizio da Tiziano Renzi, Marco Travaglio, una sua giornalista e la società del Fatto Quotidiano "sono stati condannati a pagare a mio padre 95.000 euro". Ad annunciarlo, con un tweet, è l'...

George Soros - il re dei migranti e il clamoroso siluro di Marco Travaglio : 'Come ha fatto i soldi veramente' : 'Ai complottisti - si legge - non si può dire non abbia offerto il fianco lui stesso attraverso memorabili operazioni speculative che hanno destabilizzato l'economia nazionale di almeno tre Paesi'. ...

Marco Travaglio - la vignetta feroce sul Fatto quotidiano : Giovanni Tria ministro pagliaccio : Nel circo di questa manovra economica, il vero colpevole di tutto secondo il Fatto quotidiano è proprio il sottomesso ministro dell'Economia. Che ora, nella beffarda vignetta di Mannelli in prima ...

Vauro 'beffa' Travaglio con la vignetta sul Fatto : Evviva la manovra del popolo. O no? Al Fatto Quotidiano le posizioni sul tema non sembrano molto chiare. Se il direttore Marco Travaglio difende 'la manovra del popolo', come è stata ribatezzata dai ...

Marco Travaglio al servizio del M5s - assolve Rocco Casalino : 'Ha fatto molti errori - ma...' : Casalino, insomma, assolto dal giudice Travaglio, il quale, per onor di cronaca, gli rimprovera però il linguaggio inadeguato e una certa imprudenza,.

Marco Travaglio sul Fatto : 'Vi racconto come si immagina il paradiso Salvini' : Già, perchè ognuno ha bisogno di nemici in politica , o nel giornalismo, in diversi casi, per avere successo.