Fortnite | dove trovare i Gargoyle

Guida Fortnite al Lama della Scorte - dove trovare l’ambito animale? : La sesta stagione di Fortnite è ormai disponibile da una manciata di giorni abbondante, e ovviamente numerosissimi sono i giocatori che non hanno perso occasione per lanciarsi ancora una volta all'interno delle lande del coloratissimo mondo curato dai ragazzi di Epic Games. I fan più accaniti del Battle Royale avranno di certo portato a termine senza eccessivi patimenti le sfide preposte dagli sviluppatori per questa prima settimana della sesta ...

Guida Fortnite Stagione 6 : come e dove trovare la stella segreta della settimana 1 : Fortnite ha lanciato la Stagione 6 e di conseguenza i giocatori si ritrovano con nuove sfide da completare, come per esempio Danza Sotto Le Luci Di Diversi Lampioni Stradali, per poter avanzare di livello. Di seguito potete consultare la nostra Guida per scoprire come guadagnare un livello del vostro pass battaglia grazie al ritrovamento della stella segreta. Nella Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale il nuovo set di sfide è stato ...

Missioni Settimana 10 Fortnite : dove trovare mele e funghi : Come di consueto tornano sotto le luci della ribalta le sfide della Settimana di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che ogni sette giorni rinnovano la “provocazione” videoludica lanciata ai propri utenti, con nuovi obbiettivi da raggiungere in un lasso di tempo ben definito al fine di conseguire le immancabili e gratificanti ricompense. Una delle sfide confezionate per Fortnite in quest'occasione chiederà ai giocatori ...

In origine Sunset Overdrive doveva essere molto simile a Fortnite : Nelle prime fasi di sviluppo, l'esclusiva Xbox Sunset Overdrive doveva essere molto simile a Fortnite, a svelarlo è il CEO di Insomniac Ted Price.Ecco le parole di Price, durante un'intervista con IGN:"I nostri primi prototipi prevedevano la costruzione di fortini con gli amici e l'obiettivo di difendere tali strutture da orde di mutanti, molto similmente ad un gioco molto popolare oggi. Ma il gioco si è trasformato nel tempo come un qualcosa ...

Fortnite : ecco dove si dirigerà il misterioso cubo gigante : Se giocate a Fotnite molto probabilmente sarete incappati anche voi nel misterioso cubo gigante che da qualche settimana a questa parte sta girovagando per la mappa di gioco.Ebbene, come riporta Fortniteintel, alcuni appassionati videogiocatori potrebbero aver scovato le future locazioni in cui si stabilirà il cubo.Il trucco consiste nel ricorrere alla versione mobile del gioco ed impostare i dettagli grafici al minimo. Così facendo la visuale ...