Calcio | vincono ancora le italiane in Champions La Juve conquista 3 punti d’oro all’Old

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) LaLeague riprende esattamente da dove l’avevamo lasciata: ossia con leuna volta vincenti. Lantus va a punteggio pieno nel suo girone, lasciandosi alle spalle il Manchester United che rimane a 6dopo lo scontro tra i due club in questione, terminato con un 1-0 in favore dei Campioni d’Italia. Decide la rete di Paulo Dybala al 17° minuto. Dimenticata la sconfitta casalinga contro la SPAL, torna a volare la Roma che sconfigge in casa il CSKA Mosca per 3-0.una volta decisivo in Europa Edin Dzeko, autore di due reti (è già a quota 5 gol segnati in questa edizione della). Chiude il match a inizio secondo tempo il turco Cengiz Under, richiesto dalle big di mezza Europa tra cui il Bayern Monaco (vincente ad Atene sul campo dell’AEK per 2-0, a segno Javi Martinez e Lewandowski) che ha individuato nel classe ’97 un potenziale erede di ...