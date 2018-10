UFFICIALE | il Parma non è più cinese | alla cordata locale ' Nuovo Inizio' il 60% del club

Calciomercato Parma - UFFICIALE : Gervinho a costo zero : Parma - Turbo nel tridente di D'Aversa: Gervinho giocherà al Tardini. Adesso è ufficiale . L'attaccante con un passato nella Roma di Garcia si è svincolato dall'Habei Fortune e ha firmato un contratto ...

Calciomercato Parma - UFFICIALE l’arrivo di Gervinho : tutti i dettagli dell’operazione : Il club emiliano ha ufficializzato tramite un comunicato l’arrivo di Gervinho, svincolatosi dall’Hebei Fortune E’ ufficiale il ritorno in Italia di Gervinho, l’ivoriano è un nuovo giocatore del Parma come riporta il sito del club emiliano: ‘Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Gervais Lombe Yao Kouassi “Gervinho” (Anyama, Costa d’Avorio, 27 maggio 1987). L’attaccante, che in carriera ha ...