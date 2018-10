Sondaggio elettorale | crescono M5S e PD | scendono le destre e la sinistra radicale

Blastingnews

(Di martedì 23 ottobre 2018) L'osservazione dei sondaggi politici ed elettorali è sempre interessante, anche in periodi come quello autunnale, che pur sono lontani dal celebrarsi di elezioni VIDEOcon valore politico su scala nazionale. Da questo punto di vista, l'agenzia SWG ogni settimana pubblica unsvolto fra un campione di 1500 cittadini italiani, over 18 anni, svolto nei cinque giorni precedenti. Unche viene poi diffuso ogni lunedì sera al termine del TG di La7, diretto da Enrico Mentana, che ormai molti appassionati aspettano settimanalmente per vedere appunto le evoluzioni dei vari partiti nei sette giorni precedenti.SWG: bene M5S e PD IlSWG diffuso questo lunedì 22 ottobre dimostra che negli ultimi giorni fra le forze di Governo è stato il Movimento 5 Stelle a trarre maggiori benefici fra gli elettori delle polemiche sulla Manovra economica dei giorni scorsi con ...