SAN PIO DELLE CAMERE | UN WEEK-END ALL' INSEGNA DEL GUSTO CON L' ORO ROSSO

Champions League – IlTrophy Tour di NisSAN a Torino e roma : Una foto da campioni a Torino e roma con l’UEFA Champions League Trophy Tour di Nissan. Il trofeo calcistico più ambito d’Europa in mostra a Torino il 26 e il 27 ottobre all’interno del Nissan “Football Lab” con Gianluca Vialli ospite d’onore. La coppa sarà poi visibile a roma il 29 e il 30 ottobre Una foto vicino alla “coppa dalle grandi orecchie”, il trofeo più ambito dalle squadre di tutta ...

Champions - da Pogba a Cavani - pasSANdo per Coutinho e CR7 : è la giornata europea degli ex : 4 - LE SQUADRE italiane impegnate la prossima settimana in Champions League. Il programma: martedì 23 Manchester United-Juventus e Roma- Cska Mosca; mercoledì 24 Psg-Napoli e Barcellona- Inter. Dopo i ...

Champions League - Valverde su Messi : “Assenza peSANte - ma proveremo a sopperire” : Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato della sfida di Champions League contro l’Inter: “È una squadra molto intensa, che ha grande spirito, che ti pressa alto, che vuole tenere il gioco, ed è soprattutto in un momento di forma incredibile avendo vinto 7 gare di fila“. Sull’assenza di Messi: “Dobbiamo fare a meno del miglior giocatore al mondo ma abbiamo altri calciatori e cercheremo di far fronte ...

Olanda e Belgio “unite” in un solo campionato? Eredivisie e Jupiler Pro League ci penSANo : Eredivisie e Jupiler Pro League stanno discutendo l’ipotesi di una fusione per creare un campionato unico e di livello maggiore Eredivisie e Jupiler Pro League potrebbero unirsi in un solo campionato di livello superiore, con lo scopo di contrastare lo strapotere dei grandi tornei europei. E’ questa l’ultima novità che riguarda i campionati di Belgio ed Olanda, rivelata in queste ore da “SportsProMedia”. L’idea ...

Maltempo Puglia - situazione critica nel Salento : oltre 200mm di pioggia da ieri - peSANti inondazioni : L’ondata di Maltempo delle scorse ore in Puglia, ha colpito in particolare il Salento, dove si registrano allagamenti di campagne, strade, scantinati e garage: situazione critica nei Comuni di Sogliano, Cutrofiano, Galatina, Alezio, Sannicola, Racale, Taviano, Matino, Ugento. A Galatone si sono registrati 178mm di pioggia, mentre a Galatina sono caduti 206mm di pioggia da ieri, tanto che il livello dell’acqua ha raggiunto il metro e ...

L'Eredità - Flavio Insinna contestato per le critiche al campione AlesSANdro : 'Invece di essere contento...' : Alessandro è stato il grande protagonista dell'ultima puntata dell' Eredità . Giovane, colto, per alcuni fin troppo saccente, il ragazzo ha catalizzato molti commenti dei telespettatori su Twitter e, ...

Combinata nordica - Campionati Italiani : vittoria di AlesSANdro Pittin a Predazzo. Prima volta per le donne : Alessandro Pittin ha incominciato la stagione vincendo i Campionati Italiani Assoluti di Combinata nordica. Il friulano si è imposto nella gundersen disputata a Predazzo e ha così portato a casa il tredicesimo titolo della carriera: sul trampolino HS104 non è stato preciso e ha chiuso alle spalle di Manuel Maierhofer ma poi nella frazione di skiroll ha dominato chiudendo col tempo di 21’57” precedendo Maierhofer di 1’10” ...

Ambasciatore Ucraina : su SANzioni Russia da Salvini doppio standard : ...d'accordo con il ministro Matteo Salvini nelle sue dichiarazioni sulla legittimità dell'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa e non mi stancherò di ricordare che tutto il mondo ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Steaua-Brescia 5-8. I lombardi pasSANo a Bucarest nella prima uscita : Dopo aver superato gli ultimi due turni preliminari il Brescia inizia bene anche la fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: i lombardi si sono infatti imposti nella prima giornata in casa della Steaua Bucarest. In Romania la formazione italiana è passata per 5-8, scavando il solco decisivo nei due periodi centrali della partita. Nel primo quarto a sbloccare la partita è Muslim, ma i romeni rimontano e passano in vantaggio, prima che ...

Gessica Lattuca - trovato SANgue a casa di Filippo Russotto/ Ultime notizie : acquisiti campioni per esame Dna : Gessica Lattuca, trovato sangue a casa di Filippo Russotto: acquisiti campioni per esame Dna. Le Ultime notizie sulla giovane mamma scomparsa da Favara due mesi fa(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:58:00 GMT)

BARBARA DE SANTI VS NINO CASTANOTTO / Uomini e donne : "Sei un cattivo esempio per i tuoi alunni" (Trono Over) : BARBARA De SANTI e NINO CASTANOTTO sono protagonisti di una nuova discussione oggi a Uomini e donne: la dignità del lavoro diventa oggetto di contesa tra dama e cavaliere del Trono Over.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia sfiderà la Cina in semifinale - le Campionesse Olimpiche surclasSANo l’Olanda : L’Italia affronterà la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Venerdì 19 ottobre (orario da definire) le azzurre scenderanno in campo a Yokohama (Giappone) per affrontare le Campionesse Olimpiche nel match che spalanca le porte dell’atto conclusivo della rassegna iridata. Oggi la nostra Nazionale ha perso contro la Serbia per 3-1 mentre le asiatiche si sono imposte sull’Olanda per 3-1 (23-25; 25-13; 25-18; ...

SANgiorgese Palmense : dallo show di Coppa allo 0-0 di campionato : Stefano Cipolletta ARBITRO: Serafino Marchei di Ascoli Piceno; assistenti Alberto D'Ovidio di Pesaro e Mirko Baldisserri di Pesaro LA CRONACA La prima frazione non regala moltissimi spunti e sotto ...

PAOLO VI/ Papa Montini diventa SANto : Il suo pontificato negli anni di piombo : Oggi verrà celebrata la canonizzazione di PAOLO VI. Papa Montini è Santo. Nel suo pontificato ha dovuto affrontare il periodo difficile degli anni di piombo(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 03:43:00 GMT)