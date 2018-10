Roma-Cska Mosca | Di Francesco | “Abbiamo fatto cose interessanti”

Roma-Cska Mosca 3-0 : doppio Dzeko più Under - festa all'Olimpico : La Roma batte il Cska Mosca allo stadio Olimpico grazie a una doppietta di Dzeko e a un gol di Under. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

CHAMPIONS LEAGUE - RISENTIMENTO ALLA COSCIA SINISTRA PER PELLEGRINI/ Roma-CSKA - infortunio per il mediano : CHAMPIONS LEAGUE, RISENTIMENTO ALLA COSCIA SINISTRA per PELLEGRINI. Roma-CSKA Mosca, infortunio per il centrocampista giallorosso, sostituito da Cristante(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 23:10:00 GMT)

In Champions League la Roma ha battuto 3-0 il CSKA Mosca; la Juventus ha battuto 0-1 il Manchester United : Entrambe le squadre italiane che giocavano stasera in Champions League hanno vinto. Nella terza giornata dei gironi, la Roma ha battuto 3-0 in casa il CSKA Mosca grazie a due gol di Edin Dzeko e uno di Cengiz Under, mentre The post In Champions League la Roma ha battuto 3-0 il CSKA Mosca; la Juventus ha battuto 0-1 il Manchester United appeared first on Il Post.

Juventus - lezione a Mourinho Dybala doma lo United : 0-1 E la Roma ne fa 3 al Cska : La squadra di Allegri controlla il gioco per la maggior parte della partita e passa in vantaggio al 17’ su uno spunto del portoghese. Red Devils timidi

Dzeko “salva” la panchina di Di Francesco : Roma show all’Olimpico contro il Cska : Edin Dzeko formato Champions League, il centravanti bosniaco non sbaglia un colpo e dà nuova linfa alla panchina di Eusebio Di Francesco Edin Dzeko show questa sera allo stadio Olimpico. Il centravanti della Roma ha giocato una gara sontuosa, condita da 2 gol e un assist per la rete di Under. Tutto ciò ha di fatto annichilito il Cska, una squadra mostratasi assolutamente inferiore ai giallorossi visti oggi. Una risposta notevole quella ...

DIRETTA/ Roma Cska Mosca (risultato finale 3-0) info streaming video e tv : La Roma cala il tris : DIRETTA Roma-Cska Mosca, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Pagelle Roma-Cska Mosca 3-0 - Champions League 2019 : l’Europa riaccende bomber Dzeko - bene Pellegrini e Under : La Roma torna grande in Champions League e domina la sfida con il CSKA Mosca per 3-0. Tre punti pesanti per la squadra di Eusebio Di Francesco, che supera proprio i russi ed ora si mette in buona posizione in chiave qualificazione agli ottavi di finale. Queste le Pagelle della sfida ROMA Olsen 6,5: Nel primo quarto d’ora è decisivo con due grandi interventi su Chalov e Vlasic. Sono due parate significative, perchè evitano alla Roma di ...

Roma-CSKA Mosca 3-0 : risultato e cronaca in diretta live - Champions League 2018/2019 : Roma-CSKA Mosca, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Roma - CSKA Mosca 3-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE 3-0 55' Ci prova Akhmetov con un improbabile pallonetto dal limite dell'area, Olsen controlla ...

DIRETTA/ Roma Cska Mosca (risultato live 3-0) info streaming video e tv : Dzeko sfiora la tripletta : DIRETTA Roma-Cska Mosca, info streaming video e tv Sky: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:27:00 GMT)

Roma-CSKA Mosca 3-0 diretta LIVE : Pellegrini accusa un fastidio e lascia il campo a Cristante! [FOTO e VIDEO] : 1/8 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Roma : cede scala mobile nella metro A - feriti diversi tifosi Cska Mosca : Sono almeno 15 i feriti causati dal cedimento di una scala mobile della fermata Repubblica della metro A a Roma. 5 in codice rosso. Al momento nessuno sembra in pericolo di vita. Sul posto almeno ...