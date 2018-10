Piacenza | la nuova moda tra i ragazzini | risse su appuntamento via social 6 fermati

Piacenza - la nuova moda tra teenager : risse su appuntamento via social. Polizia identifica 63 ragazzi : Si davano appuntamento su Facebook o Instagram per poi arrivare alla rissa. È la nuova pericolosa “moda” che, sostengono le forze dell’ordine, nelle ultime settimane è spopolata tra i teenager di Piacenza. Ne è un esempio l’ultimo “evento” organizzato lo scorso sabato in via Nicolodi che ha permesso alla Polizia di identificare 63 giovani, tutti tra i 13 e i 17 anni, e ai carabinieri di condurne in caserma ...