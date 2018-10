Gesto razzista sul treno Milano-Trieste | ' Non ci sto vicino a una nera'

'Non voglio stare vicino a una negra'. Gesto razzista contro ragazza sul treno Milano-Trieste : Come dovrebbero fare tutti i razzisti: andarsene! Perché, che ne siano consapevoli o no, il mondo di oggi e del futuro e' questo: un insieme di persone di tutti i colori, di diverse lingue, di ...

'Vicino a una nera non ci sto' il Gesto razzista contro una ragazza sul treno Milano-Trieste : Frecciarossa Milano - Trieste. Una signora siede al suo posto in attesa della partenza. Accanto a lei arriva una giovane dai capelli nero corvino e un sorriso dolce. 'Hai il biglietto?', le chiede la ...