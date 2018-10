FESTA DI ROMA 13 - Il programma del 24 ottobre

"Ether" - red carpet per il maestro Zanussi alla FESTA del Cinema di Roma : " Il dottore nel film crede nella scienza come uno strumento per soddisfare il più sfacciato dei desideri umani: la totale sottomissione, sia carnale che spirituale, di un altro uomo. Ether sarà il ...

Martin Scorsese e i suoi 9 film classici italiani preferiti alla FESTA di Roma 2018 : Ne Il Posto c'è un tema particolare, questo ragazzo che entra in un mondo nuovo, la disperazione post bellica che è ormai superata, ma con essa anche le promesse della società a un certo punto ...

Dietro le quinte della FESTA del Cinema di Roma : giorno 6 : Dietro le quinte della Festa del Cinema di Roma: giorno 6 di Alessandro Di Liegro e Gloria Satta - video Davide Fracassi/Ag.Toiati

FESTA del Cinema di Roma - Manuel Agnelli presenta il documentario 'Noi siamo Afterhours' : 'Sul palco esprimo cose che normalmente non posso fare. Ci dicono che siamo violenti, siamo tristi, ma per me quella è energia', dice Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours e giudice televisivo di ...

FESTA ROMA - Scorsese omaggia il nostro cinema : aiutate i giovani : Roma,, askanews, - Una standing ovation del pubblico ha accolto Martin Scorsese alla Festa del cinema di Roma. Il grande regista ha incontrato il pubblico e ha ricevuto il premio alla carriera dal ...

Martin Scorsese - premio alla carriera alla FESTA di Roma : “Ecco i miei film italiani preferiti. Avete tanti autori in gamba - fatela lavorare” : Standing ovation da copione, file di dieci ore, ragazzi con numeri “d’ingresso” scritti sulle braccia da parte dell’organizzazione. Cose folli, cose che accadono quando l’ospite si chiama Martin Scorsese, “un genio del cinema” tiene a chiamarlo Antonio Monda prima di accoglierlo sul palco. È indubbiamente l’incontro ravvicinato più atteso della 13ma edizione, e – con il premio alla carriera consegnatogli da un commosso Paolo Taviani (“Martin, ...

Martin Scorsese premiato alla FESTA del Cinema di Roma e festeggiato da Vanity Fair : 24. Kundun (1997)23. America 1929 - Sterminateli senza pietà (1972)22. Il colore dei soldi (1986)21. L'ultima tentazione di Cristo (1988)20. Chi sta bussando alla mia porta (1967)19. Hugo Cabret (2011)18. Al di là della vita (1999)17. Silence (2016)16. Cape Fear - Il promontorio della paura (1991)15. New York, New York (1977)14. Fuori orario (1985)13. Alice non abita più qui (1974)12. The Aviator (2004)11. Gangs of New York (2002)10. Shutter ...

Martin Scorsese alla FESTA del Cinema di Roma : «I film italiani mi hanno cambiato la vita» : Oltre due ore di incontro in una sala Sinopoli stracolma di pubblico e con un parterre di premi Oscar da stropicciarsi gli occhi, da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Nicola Piovani e Giuseppe...

Martin Scorsese alla FESTA del Cinema di Roma : 'I film italiani mi hanno cambiato la vita' : Oltre due ore di incontro in una sala Sinopoli stracolma di pubblico e con un parterre di premi Oscar da stropicciarsi gli occhi, da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Nicola Piovani e Giuseppe ...

Scorsese e quel documentario mai girato con Fellini. Il regista conquista la FESTA di Roma : Da "Mean Streets" a "Taxi Driver", da "Toro Scatenato"a "Quei bravi ragazzi" e "Casinò", da "Gangs of New York"a "The Departed", "The Wolf of Wall Street" e "Silence", compreso l'applauso finale di Robert De Niro: inizia con un'emozionante carrellata dei suoi film più conosciuti montati ad arte, "l'Incontro Ravvicinato" con Martin Scorsese (1942),star indiscussa di questa 13esima Festa del Cinema di Roma, con un Auditorium Parco ...

Razzismo e abuso di potere : 'The Hate U Give' alla FESTA del cinema di Roma : La facilità con un cui un poliziotto bianco spara a un ragazzo nero disarmato. La disparità tra le scuole dei quartieri più popolati dai neri e quelle destinate a studenti bianchi. I paradossi dell'...

"Linfa" porta le "resistenti" di Tor Pignattara alla FESTA del cinema di Roma : "Non penso che in questo momento sia il luogo in cui vivi veramente che possa fare la differenza, sono le persone che vivono il luogo in cui stai che forse un po' la fanno e quanto tu stai in apertura", dice una ragazza con i capelli biondi e salopette all'inizio di "Linfa", il nuovo documentario di Carlotta Cerquetti presentato alla 13esima Festa del cinema di Roma. Le immagini scorrono tra treni ad alta velocità e il pittoresco trenino ...

Anche la FESTA del cinema di Roma firma il protocollo sulla parità di genere : La vicepresidente della Festa del cinema Laura Delli Colli (al centro) con il protocollo sulla parità di genere (foto: Getty) Nell’agosto 2018 la Mostra del cinema di Venezia aveva firmato un protocollo internazionale, condiviso con altri festival come Cannes e Toronto, per l’impegno sulla promozione della parità di genere nel mondo cinematografico. Ora Anche la Festa del cinema di Roma, attualmente in corso nella capitale, ha ...