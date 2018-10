Farmaci | ecco come prevenire l’emicrania | “un’autentica speranza per i pazienti che da

Enterogermina ritirata dalla Sanofi da tutte le Farmacie d’Italia : ecco i motivi e i numeri dei lotti interessati : Allerta Enterogermina ritirata nelle farmacie: se avete in casa i lotti indicati è necessario non ingerire il farmaco perché potrebbe provocare gravi conseguenze. La Sanofi, società produttrice dell’Enterogermina, ha ritirato da tutte le farmacie italiane il farmaco a scopo precauzionale. Il ritiro è stato deciso a scopo precauzionale per evitare un potenziale rischio che l’Agenzia Italiana del Farmaco ha individuato in caso di un uso prolungato ...

Analgesico ritirato volontariamente dalle Farmacie. Ecco i lotti : Il ritiro è stato ordinato dalla Società Alfasigma. Il prodotto è Eminocs da 100 ml, usato - tra le altre cose - per Artrite reumatoide , Artrosi, Flebite.Continua a leggere

Morbo di Parkinson - può essere indotto dai Farmaci/ “Ecco quali aggravano o producono parkinsonismo iatrogeno” : Morbo di Parkinson, può essere indotto dai farmaci. Il professor Gianni Pezzoli ha spiegato “quali aggravano o producono Parkinsonismo iatrogeno”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Pressione alta : ecco come liberarsi dei Farmaci in 16 settimane : Una ricerca presentata alla Joint Hypertension 2018 Scientific Sessions dell’American Heart Association, conferenza annuale in corso a Chicago, ha rilevato che uomini e donne che soffrono di Pressione alta, cambiando stile di vita, riducono la necessità di farmaci antipertensivi dopo sole 16 settimane. “Le modificazioni dello stile di vita, tra cui un’alimentazione sana e un’attività fisica regolare, possono ridurre ...

Salute : ecco la classifica dei 10 Farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni : Il centro studi inglese Office of Health Economics, sulla base di una serie di interviste ad esperti, ha stilato la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni: la ricerca è stata condotta in occasione del settantennale del servizio sanitario nazionale britannico, fondato nel 1948. Oltre al vaccino per il morbillo, nell’elenco troviamo quello per la polio, gli antibiotici dalla seconda alla quarta generazione, ...