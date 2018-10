Dzeko “salva” la panchina di Di Francesco | Roma show all’Olimpico contro il Cska

sportfair

: Roma-Spal, le pagelle dei quotidiani: Dzeko shock, malissimo Cristante. Si salva Olsen - romanistaxsempr : Roma-Spal, le pagelle dei quotidiani: Dzeko shock, malissimo Cristante. Si salva Olsen - forzaroma : ???#RomaSpal, le pagelle dei quotidiani: #Dzeko shock, malissimo #Cristante. Si salva #Olsen ????… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) Edinformato Champions League, il centravanti bosniaco non sbaglia un colpo e dà nuova linfa alladi Eusebio DiEdinquesta sera allo stadio Olimpico. Il centravanti dellaha giocato una gara sontuosa, condita da 2 gol e un assist per la rete di Under. Tutto ciò ha di fatto annichilito il, una squadra mostratasi assolutamente inferiore ai giallorossi visti oggi. Una risposta notevole quella della, un 3-0 che di certo dà morale dopo un periodo ricco di critiche, tanto da mettere in discussione il posto indi Mister Di. La super prestazione diha di fatto salvato ladel tecnico ed ha messo a tacere almeno per il momento le voci di un avvicendamento in casanista. La classifica inoltre adesso sorride un po’ di più ai giallorossi, che staccano ildi due lunghezze, 6 come il Real Madrid ...