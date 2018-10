Disincanto | Netflix conferma 20 nuovi episodi della serie

Disincanto rinnovato da Netflix - in arrivo nuovi episodi per la serie animata del papà de I Simpson : Disincanto rinnovato. Netflix ha confermato l'ordine di nuovi episodi per la serie animata del papà de I Simpson, Matt Groening. Dopo il debutto lo scorso agosto, la prima stagione avrà dieci nuovi episodi, disponibili sulla piattaforma video on demand il prossimo anno. Inoltre, sono stati confermati altri venti episodi, in uscita in due tranche, nel 2020 e 2021. All'annuncio del rinnovo, Matt Groening ha commentato: "Siamo entusiasti di ...

Com'è il Medioevo raccontato dal "papà" dei Simpson : la serie "Disincanto" sbarca su Netflix : Non si può non giudicare o commentare Disincanto senza tener conto del peso delle aspettative. Ciò accade perché c'è il nome di Netflix in ballo; ciò accade soprattutto perché la serie è creata da Matt Groening, già dietro gli strabilianti e longevi successi di Simpson e Futurama. In questa nuova opera, disponibile dal 17 agosto in tutto il mondo, si viene catapultati in un Medioevo ...

Personaggi di Disincanto - la serie animata del papà dei Simpson arriva su Netflix dal 17 agosto : L'universo di Matt Groening si espande con i Personaggi di Disincanto. Dal 17 agosto arriva su Netflix la nuova serie animata del papà dei Simpson. Al centro della storia, le avventure di Bean, una principessa alcolizzata, che vive nel regno medievale chiamato Dreamland insieme al suo compagno Elfo e il suo "demone personale" Luci. Durante le loro avventure, il trio strampalato incontrerà orchi, spiritelli, arpie, folletti, troll, trichechi e ...