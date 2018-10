Bagarinaggio Juve | dopo la puntata di Report si muove la procura Figc

Dal Bagarinaggio al suicidio Bucci : Report svela segreti e retroscena dei rapporti Juventus-'ndrangheta : Il Reportage della trasmissione di Rai3 ha messo a nudo verità sconcertanti , segreti e retroscena su alcuni fatti che, purtroppo, legano sport e malavita. Il servizio ci riporta indietro nel 2013, ...

Dal Bagarinaggio al suicidio di Bucci : l’inchiesta shock di Report che svela i retroscena dei rapporti Juventus-‘ndrangheta : Servizio shock di Report che mette a nudo segreti e retroscena sul tanto discusso rapporto fra la Juventus e la ‘ndrangheta: emergono verità sconcertanti Tutta l’Italia del pallone davanti alla tv, non di certo per uno scialbo Sampdoria-Sassuolo (senza nulla togliere al posticipo di Serie A), ma per seguire il tanto atteso servizio di Report sull’indagine Alto Piemonte e i rapporti tra Juventus e ‘ndrangheta. Il Reportage della ...

‘Ndrangheta-Juventus - inchiesta Report : l’incredibile testimonianza sulla gestione del Bagarinaggio [VIDEO] : Questa sera su Report l’incredibile inchiesta sulla Juventus e le intercettazioni dell’antimafia che hanno portato alla scoperta dell’infiltrazione della ‘ndrangheta nella curva juventina. Nel video in basso la testimonianza di Placido Barresi, capo delle cosche torinesi. A lui le famiglie calabresi che si erano infiltrate nella curva della Juventus avevano chiesto di fare da paciere per trovare un accordo nella gestione del ...

Per i giudici c'era la 'ndrangheta dietro al Bagarinaggio dei biglietti Juve : La 'ndrangheta si è 'interessata in modo diretto nella spartizione del business dei biglietti della Juventus'. Questo è uno dei passaggi della sentenza della corte d'appello di Torino per il processo ...

Juventus - parla il capo ultras dei ‘Bravi Ragazzi’ : “Bagarinaggio? I biglietti ce li dava il club” : Altra anticipazione di Report sul mondo ultras che c’è intorno alla Juventus. La redazione della trasmissione ha intervistato in esclusiva Andrea Puntorno, leader dei Bravi Ragazzi, uno dei gruppi ultras della curva della Juventus: “Il business sui biglietti c’è, mi sono comprato due case e un panificio. Non lo nego perchè non è un reato ciò che ho fatto. Siamo […] L'articolo Juventus, parla il capo ultras dei ...