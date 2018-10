Uomini e Donne oggi | Trono Over con sorpresa da Temptation Island Vip

Uomini e donne - anticipazioni over : GEMMA “lasciata” da Rocco Fredella : Novità nel trono over di Uomini e donne: grazie alle anticipazioni della registrazione avvenuta sabato 19 ottobre 2018, scopriamo che Rocco Fredella ha scelto di interrompere ogni tipo di rapporto con GEMMA Galgani. Secondo gli spoiler forniti dai vari forum che si occupano del dating show condotto da Maria De Filippi, Rocco ha stupito tutti quanti quando ha comunicato a GEMMA di non voler più proseguire con la loro conoscenza; la storica dama, ...

Uomini e donne - anticipazioni Over : Gemma in lacrime per Fredella - Sossio ritorna : Non c'è pace per Gemma Galgani, protagonista dell'ennesima delusione all'interno del suo percorso nel Trono Over. Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 19 ottobre segnalano, infatti, che la dama finira' per essere lasciata anche da Rocco Fredella, colui che nelle ultime settimane aveva espresso grande interesse per lei. Gli alti e bassi per la coppia non erano certo mancati, al punto che entrambi avevano deciso di ...

malore per Gemma Galgani durante la registrazione del Trono over di Uomini e Donne malore per Gemma Galgani durante la registrazione del Trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha avuto...

RETROSCENA | Uomini e Donne : nessun ritorno di Costantino - gli autori pensano ad un altro ex tronista : Per lui neanche il 'Grande Fratello Vip' albanese. Ecco cosa succede dietro le quinte del dating show di Canale 5

oggi, 21 Ottobre 2018, Elga e Diego di Uomini e Donne festeggiano il loro primo anno di matrimonio. Anniversario molto importante per i due ex volti del Trono Classico di Maria De Filippi- Quando hanno deciso di sposarsi,

Da quando hanno lasciato insieme lo studio del Trono Classico di Uomini e Donne, Claudio e Ginevra non hanno fatto altro che ricevere sempre più consensi. Nonostante fossero poche le persone che credevano nel loro amore, alla fine i due

Uomini e donne - Maria De Filippi e la clamorosa operazione nostalgia : chi torna sul Trono : Un clamoroso ritorno a Uomini e donne di Maria De Filippi ? La voce che circola è davvero sorprendente: al programma di Canale 5 potrebbe infatti prendere nuovamente parte Costantino Vitagliano . Un ...

Uomini e Donne/ Gianluca Scuotto e Roberta - è finita? Caos e liti dopo il weekend insieme (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tra Gianluca Scuotto e Roberta è storia chiusa? Lui passa la notte con Cristina e mette tutto in discussione(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Pioggia di critiche per i tronisti - "Troppe liti" : Maria De Filippi ai ripari (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Pioggia di critiche per i tronisti "Troppe liti, pochi sentimenti". L'appello del pubblico su Andrea Cerioli(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Costantino Vitagliano potrebbe tornare a Uomini e Donne : l'indiscrezione e le conferme : Lo avevamo lasciato estremamente provato per la morte della madre, di cui aveva parlato anche a Verissimo . Ora, però, Costantino Vitagliano potrebbe tornare protagonista in tv, proprio nel programma ...

Nicola Panico e Pietro Tartaglione sono passati dalle parole ai fatti ed oggi si sono denunciati a vicenda. Ecco cosa ha scritto Nicola su Instagram: "Nelle ultime ore sono stato accusato di cercare visibilità. Vorrei...