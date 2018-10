Puglia | nubifragi | allagamenti e disagi in Salento Superati i 160 mm

Maltempo in Puglia e Calabria - allerta meteo/ Ultime notizie - nubifragi e allagamenti : criticità nelle strade : Maltempo al Sud, allerta meteo, continuano i nubifragi. Emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:11:00 GMT)

MALTEMPO AL SUD - ALLERTA METEO/ Ultime notizie - nubifragi : emergenza in Calabria e in Puglia : MALTEMPO al Sud, ALLERTA METEO, continuano i nubifragi. emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 00:08:00 GMT)

Maltempo in Puglia : nubifragi su Taranto e Bari - allagamenti e scuole chiuse : Un violento nubifragio si è abbattuto dall’alba a Bari e provincia: a causa dei conseguenti allagamenti si registrano disagi per gli automobilisti. A Gioia del Colle i vigili del fuoco hanno soccorso una mamma rimasta bloccata nell’auto in panne con i suoi due bambini, nei pressi di una rotonda sulla strada per Acquaviva delle Fonti. A Santeramo in Colle un fulmine ha colpito alcune balle di fieno, provocando un incendio, prontamente ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Sud : nubifragi e rischio alluvioni fino a sabato 6 ottobre - attesi 200mm tra Calabria e Puglia [MAPPE] : 1/9 ...

Nubifragio colpisce Maglie - nel leccese. Allerta meteo in Puglia per domani. : Forti temporali si sono abbattuti dalla mattinata di oggi sul Salento, al momento l'area più colpita da questa saccatura instabile in azione sulla penisola e in particolare sulle regioni del...

Nubifragi e grandinate in Puglia dal foggiano al Salento : tanti disagi e danni : Intensa ondata di maltempo in Puglia. Gravi danni nel foggiano per la grandine, Nubifragi nel leccese. La perturbazione giunta sull'Italia nelle ultime 48 ore sta causando notevoli disagi...

Maltempo Puglia - nubifragio in Gargano : la Regione chiederà lo stato di calamità : La Regione Puglia procederà a una ricognizione dei danni causati dal Maltempo nel Gargano per una richiesta di declaratoria dello stato di calamità: lo ha reso noto l’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Leonardo Di Gioia. “Siamo in contatto con i Comuni e le associazioni di categoria che monitorano costantemente il territorio. Non appena l’allerta meteo sara’ rientrata avremo un quadro dettagliato dei ...

Maltempo in Puglia : nubifragio nel Gargano - danni alla linea ferroviaria : L’ondata di Maltempo che ha investito nella serata di ieri il Gargano, con piogge e grandine, ha danneggiato la linea ferroviaria nel tratto Ischitella-Rodi Garganico-San Menaio. L’acqua e il fango esondati dai canali hanno invaso i binari e, in molti tratti, portato via la ghiaia della massicciata. Stessa situazione per le arterie stradali come la litoranea tra Rodi Garganico e San Menaio. Le Ferrovie del Gargano rendono noto che, ...

Maltempo in Puglia : nubifragio in Salento - danni a Santa Caterina : Un nubifragio con forti raffiche di vento ha colpito nelle scorse ore Santa Caterina, marina di Nardò (Lecce): tanti disagi per i bagnanti ma non si registrano feriti. Il vento ha abbattuto la struttura esterna di un grande gazebo in legno sul lungomare e danneggiato uno stabilimento balneare sulla scogliera. Sul postovigili del fuoco e volontari della protezione civile. L'articolo Maltempo in Puglia: nubifragio in Salento, danni a Santa ...

Maltempo - la pioggia sferza la Puglia : nubifragi nel Tarantino : Un violento temporale si è abbattuto su Massafra, nel Tarantino, provocando allagamenti e disagi. Alcune strade, come via Del Santuario e via Vittorio Veneto, sono state letteralmente sommerse da acqua e fango. E’ stato chiuso il sottopasso di Chiatona e si è verificato anche un incidente stradale in corso Roma, a seguito del quale sono rimasti bloccati nel traffico cinque bus. Numerose le richieste di soccorso pervenute a Vigili del fuoco ...