Parte il terzo Olivetti Design Contest

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Terzo era il massimo possibile. Domani la Partenza sarà fondamentale” : Sebastian Vettel non ha troppi motivi per sorridere dopo la terza posizione conquistata nelle qualifiche del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. il tedesco, infatti, agguanta una seconda fila che, oggettivamente, era il massimo risultato possibile visto il gap tra Mercedes e Ferrari, ma i 556 millesimi di distacco nei confronti di Valtteri Bottas non possono certo renderlo felice. La faccia che presenta alle interviste post-qualifiche di ...

Gp Aragona - la diretta. In pole Lorenzo davanti a Dovizioso - terzo Marquez. Rossi Parte 18° : parte alle 14 il Gran premio d’Aragona, quattordicesima prova del motomondiale. davanti a tutti in griglia di partenza c’è ancora una volta Jorge Lorenzo su Ducati, alla quarta pole in stagione e 69esima in carriera. Subito dietro Andrea Dovizioso, sempre su Ducati, reduce dalla vittoria di Misano. Il leader del mondiale Marc Márquez della Honda partirà terzo. Valentino Rossi, terzo in classifica piloti, parte dalla sesta ...

Griglia di Partenza F1 - GP Singapore 2018 : risultato e classifica delle qualifiche. Hamilton in pole position - Vettel terzo : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Singapore 2018 con un giro stratosferico. Il pilota della Mercedes scatterà davanti a tutti precedendo in prima fila la Red Bull di Max Verstappen. Sebastian Vettel si deve accontentare della terza posizione davanti a Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen è addirittura quinto. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che si disputerà domani domenica 16 ...