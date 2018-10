Manovra | Tria risponde a Ue | ' Scelta difficile ma necessaria'

Conte replica alla Ue : «Sì al dialogo - ma la Manovra non cambia». Tria : «Pronti al rientro se il Pil non salirà » : Ci avevano detto che nel fine settimana si preparava la tempesta perfetta - dice dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano - Credo che l'economia sia una scienza esatta contro il terrorismo e l'...

Manovra - l’Italia ha inviato la lettera di risposta all’Ue. Tria : “Decisione difficile - ma necessaria”. L’Austria : “Va bocciata” : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione europea, dopo la missiva ricevuta il 18 ottobre direttamente dal Commissario Pierre Moscovici. La Commissione l’ha appena ricevuta, come previsto, entro mezzogiorno. Domani, martedì, il collegio dei commissari discuterà come procedere all’interno delle regole del Semestre europeo e determinerà le prossime tappe. Nella lettera – che conferma ...

Manovra - Italia risponde a lettera Ue : Conte-Tria “inaccettabili pregiudizi”/ Kurz “Commissione la bocci” : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:56:00 GMT)

