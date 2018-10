Mal di mare a Ragusa

Dopo tre mesi Malta libera la nave Sea Watch 3 "Pronti a tornare in mare a salvare migranti" : ... probabilmente assieme a molte altre di cui nessuno sa nulla, visto che in quella zona che è divenuto il confine più mortale del mondo, non c'è nessuno che racconti il loro destino'. Attualmente, nel ...

Migranti - la nave Sea Watch lascia Malta e riprende il soccorso in mare : 'Siamo pronti a tornare in mare, a essere dove nessuno dovrebbe essere, nel tratto di mare più bello al mondo che si sta inesorabilmente e da troppo tempo trasformando in un cimitero coperto di acqua ...

Golf - European Tour 2018 : il Maltempo condiziona ancora l’Andalucia Valderrama Masters - secondo giro in alto mare : Non è propriamente un momento felice per l’Andalucia Valderrama Masters, che finisce la sua seconda giornata ancora peggio di com’era terminata la prima: sebbene si sia riusciti a concludere il primo giro, la situazione del secondo è a dir poco disastrosa, dal momento che è stato sospeso con pochissimi Golfisti in grado di superare le 9 buche giocate in data odierna e tantissimi, tra cui tre dei quattro italiani impegnati, che devono ...

Castellammare - TerMalismo - le proposte e le iniziative di LeU per uscire da uno stallo pericoloso : ... sono, invece, utilizzate in modo saltuario e solo per spettacoli e attività varie'. Parte così il lungo comunicato di Tonino Scala e Laura della Monica in merito al Termalismo di Castellammare di ...

La missione israeliana tra i crateri del Mare della Serenità svelerà le anoMalie magnetiche del nostro satellite : La missione israeliana tra i crateri del Mare della Serenità svelerà le anomalie magnetiche del nostro satellite

JaMal Khashoggi - l’Arabia Saudita pronta a confermare l’omicidio «per errore» : Un interrogatorio finito male. È questa la versione che l’Arabia Saudita si starebbe preparando a confermare riguardo la scomparsa del giornalista e analista politico Saudita Jamal Khashoggi. Lo riferisce la Cnn, citando fonti private. La vicenda ha avuto inizio il 2 ottobre scorso quando Khashoggi, firma del Washington Post dove scriveva da quando si era trasferito nella città americana, nel 2017, dopo avere lasciato l’Arabia ...

Etna - parla l'esperto : "Il vulcano sta scivolando in mare verso Malta - previsto un collasso catastrofico" : L'Etna ha i piedi di argilla, lo confermano gli scienziati che per due anni hanno monitorati, attraverso dei transponder, i movimenti del fondale vicino al vulcano. I 535 chilometri cubi del vulcano più grande d'Europa, oltre che il più attivo, pendono pericolosamente in direzione della scarpata di

Maldini spiega : «Gattuso ha la nostra fiducia. Fischi all'addio? Tanta amarezza» : Paolo Maldini ha parlato a Trento a margine del Festival dello Sport sia del Milan attuale che di quello del recente passato

Maltempo Campania : “Già operativa la commissione dell’Ospedale del Mare” : E’ stata nominata ed e’ gia’ operativa la commissione di indagine interna per cercare di fare luce sull’allagamento di alcuni reparti dell’Ospedale del Mare, a Napoli est. E’ quanto fa sapere il direttore generale della Asl Napoli 1 centro, Mario Forlenza. La commissione, “insediata ad horas”, dovra’ concludere la propria indagine entro il prossimo venerdi’, “producendo una ...

Maltempo Campania : allagamenti nell’Ospedale del Mare a Napoli : allagamenti a causa della pioggia nell’Ospedale del Mare, la nuova struttura nel quartiere Ponticelli a Napoli. L’acqua, caduta abbondante su Napoli durante la notte, ha raggiunto i pavimenti di alcune aree al piano terra dell’edificio, probabilmente a causa dell’ostruzione delle caditoie. Le attività dei reparti non hanno comunque subito ripercussioni. Il commissario ad acta per il completamento dell’Ospedale del ...

Maltempo Napoli : allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare : A Napoli, a causa del Maltempo, si sono registrati allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare, la nuova struttura ospedaliera cittadina del quartiere Ponticelli: le precipitazioni sono penetrate nella struttura, allagando i pavimenti del reparto di radiologia. La funzionalità della struttura non è stata compromessa, ma si sono registrati disagi, per medici e pazienti. Tra le possibili cause l’intasamento delle caditoie che ha ...

Fumare spinelli è norMale per il 90% degli adolescenti : Più volte la scienza si è pronunciata sui danni che possono derivare a livello encefalico dall'uso anche sporadico dello spinello, questa studio rivela che vi sono ancora molti giovani che ...

Secondo album dei toscani Malamanera : il Sonido Maremmano : Ad un anno dalla pubblicazione di “Dimmi Cosa Vedi”, Secondo album dei toscani Malamanera, il “Sonido Maremmano” di Acqua. Scorre