Lory Del Santo abbraccia Marco Cucolo al GF Vip | “Sei stato pazzesco”

: Il pubblico ha deciso: Lory Del Santo può continuare la sua avventura all'interno della casa di #GFVIP! - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso: Lory Del Santo può continuare la sua avventura all'interno della casa di #GFVIP! - Alfonsi71722910 : RT @stefanochelotti: “L’idea che qualcuno ti vuole bene è fantastico!” Ha ragione Lory Del Santo. #GFVIP - buckyndale : RT @sirbiebsus: Questo è il fidanzato di Lory del Santo? Ora capisco perché sono single, il mio fidanzato deve ancora nascere. Ora mi è tut… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)fa una sorpresa in diretta aDelal GF Vip 3 Non è stata una settimana facile perDelquella che ha vissuto dentro la Casa del Grande Fratello Vip: la fidanzata diè infatti apparsa molto pensierosa e addirittura in un’occasione è scoppiata in un pianto copioso che sembrava non voler finire. Tutto ècausato dall’aereo che i figli di Walter Nudo hanno voluto inviare al padre: inevitabile èil pensiero della bionda regista per suo figlio Loren, scomparso tragicamente soltanto due mesi fa.in quella circostanza non è riuscita a trattenere le lacrime e in confessionale ha affermato che era bellissimo avere delle persone fuori dalla Casa che aspettano i propri cari e li supportano. Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno quindi voluto fare una sorpresa alla Del, permettendo al suo fidanzatodi ...