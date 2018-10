L' ora più buia | nell' edificio dedicato a Winston Churchill dell' Europarlamento la

I tecnici si fanno sentire ancora. Upb e Confindustria - la crescita rallenta - target +1 - 5% nel 2019 sempre più difficile : Sono sempre loro, i tecnici, a farsi sentire. Nel giorno in cui l'Italia mette la firma sulla lettera di risposta all'Europa in cui conferma la bontà delle proprie previsioni sui conti pubblici, arrivano due pareri concordi, dall'Ufficio parlamentare di Bilancio e dal Centro studi di Confindustria, che confermano che la strada per raggiungere i target - a cominciare dal +1,5% di Pil nel 2019 - sarà una salita di montagna."In Italia ...

La ferrovia più panoramica d'Italia porta ai Mercatini di Natale : ... ci saranno più di 200 espositori, ma ad arricchire il mercatino ci saranno proposte gastronomiche a chilometro zero, manifestazioni collaterali, laboratori per bambini, spettacoli, eleganti ...

In Australia il governo non ha più la maggioranza : La coalizione conservatrice ha perso il seggio che era dell'ex primo ministro Turnbull, e ora dovrà cercare di governare pur essendo in minoranza alla Camera The post In Australia il governo non ha più la maggioranza appeared first on Il Post.

Moto 2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia si conferma più completo di Oliveira ed ora è a un passo dal titolo iridato : Il sedicesimo appuntamento della stagione del Mondiale 2018 di Moto2 è andato in archivio con l’ottava vittoria stagionale di Francesco Bagnaia, il quale ha aumentato il suo vantaggio in classifica generale su Miguel Oliveira a +37 con ancora tre gare da disputare. Il piemontese dello Sky Racing Team VR46 è stato molto solido per tutto il weekend, strappando la pole position con una sessione di qualifica perfetta e poi allungando in gara ...

Inter-Milan - Icardi : 'Vincere così è ancora più bello' : Queste le sue parole al termine della sfida di San Siro: "Era un derby da vincere, l'abbiamo detto tutta la settimana " ha dichiarato a Sky Sport - Ma abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato bene ...

Google Pixel 3 : i suoi angoli sono ancora più rotondi : Per quanto riguarda Google Pixel 3, gli esperimenti dell’azienda sul design si sono estesi al software, introducendo nuove funzionalità prima mai vista. Stiamo parlando degli angoli rotondi presenti ai bordi dello schermo che sembrano aver leggi di più...

Risultati Serie D Girone I - la classifica : Messina sempre più in crisi - il Bari ancora in testa alla classifica : Risultati Serie D Gironi I, la classifica – Si sono giocate partite molto importanti valide per il campionato di Serie D, indicazioni per il proseguo del campionato e per le zone alte e basse della classifica. Spettacolo vero nel Girone I, il Bari non va oltre l’1-1 contro il Marsala, si tratta del secondo pareggio consecutivo per la squadra del presidente De Laurentiis. sempre più in crisi il Messina, altro ko per i siciliani questa ...

Marco Milani a Domenica Live : "Non ho più una casa - voglio tornare a lavorare" (video) : Nella puntata di Domenica Live del 21 ottobre, si parla di vecchie glorie dello spettacolo cadute rovinosamente in povertà a causa di debiti e problemi accumulati negli anni. Nel parterre dei VIP coinvolti nel caso c'è anche Marco Milani, il celebre Mandi Mandi nato dalla Gialappa's Band a Mai dire Gol negli anni '90.Dal grande successo, oggi il comico vive a Caorle una situazione di forte disagio. Non avendo fissa dimora, nei momenti più ...

Di Maio a Mezzorainpiù : "Aspettiamo una risposta veloce dall'Ue. Contraddittorio porterà alla condivisione" : "La lettera di domani racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole di salvaguardia, cioè i debiti che ci hanno lasciato i governi precedenti, e" la minore crescita "con il deficit quest'anno partivamo dal 2%", quindi lo sforamento è solo dello "0,4%". Così il vicepremier Luigi Di Maio a 'In 1/2 Ora' su Rai Tre spiegando che si scontrano due modelli, "l'austerity" che ...

SuperEnalotto - sfiorato il "colpo del secolo" : in Calabria vinti più di 600mila euro : A Tortora, in provincia di Cosenza, centrato un 5+ da 624mila euro, con la schedina vincente convalidata al Bar 3001. Lotto...

Gianni Morandi a Verissimo : 'Dal successo alla crisi - ma ne uscii più forte' : 'Dopo neanche dieci anni di carriera, sembravo finito. Invece decisi di rimettermi in discussione e ne uscii più forte'. Gianni Morandi racconta la sua vita professionale a Verissimo, iniziando ...

Gianni Morandi a Verissimo : «Dal successo alla crisi - ma ne uscii più forte» : 'Dopo neanche dieci anni di carriera, sembravo finito. Invece decisi di rimettermi in discussione e ne uscii più forte'. Gianni Morandi racconta la sua vita professionale a Verissimo, iniziando ...

Italia 5 stelle - i neo parlamentari affrontano gli attivisti : “Condono? Dispiace quello che è successo. Ma si va avanti”. “ora staremo più attenti” : “Se avete domande seguite le magliette gialle”. Una voce dal microfono dà il benvenuto agli attivisti 5 stelle al Circo Massimo di Roma, mentre a pochi chilometri di distanza il leader Luigi Di Maio affronta il consiglio dei ministri più difficile che dovrà risolvere il caso condono. L’arena con gli stand, tutti rigorosamente ecosostenibili, si riempie fin dal mattino e partono le agorà: prima ci sono i sindaci, poi gli ...

Fiorentina - Pioli : “Dobbiamo concretizzare di più. Chiesa? Può crescere ancora” : Dopo la sosta Nazionali è tempo di rientro, è tempo di Serie A. All’Artemio Franchi di Firenze andrà in scena la partita di Davide Astori, poiché i sardi del Cagliari visiteranno la squadra viola. A parlare in conferenza stampa è stato Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, che ha voluto parlare del momento dei suoi, commentando […] L'articolo Fiorentina, Pioli: “Dobbiamo concretizzare di più. Chiesa? Può crescere ...