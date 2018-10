KIDDING - Recensione 1x06 The Cookie

KIDDING - Recensione 1x04 "Bye - Mom" e 1x05 "The New You" : La storia di KIDDING inizia ad entrare nel vivo grazie a due episodi strettamente collegati fra loro, che mostrano uno scenario estremamente complesso e potente, dove il nostro sventurato protagonista vede i suoi punti saldi venire sempre più messi in discussione dalle persone attorno a lui, sia in famiglia che nel lavoro. Ma non tutto è perduto, perchè la speranza ha un aspetto davvero grazioso per Jeff e questa si fa chiamare Vivian, come ...

KIDDING - Recensione 1x04 "Bye - Mom" e 1x05 "The New You" : La storia di KIDDING inizia ad entrare nel vivo grazie a due episodi strettamente collegati fra loro, che mostrano uno scenario estremamente complesso e potente, dove il nostro sventurato protagonista vede i suoi punti saldi venire sempre più messi in discussione dalle persone attorno a lui, sia in famiglia che nel lavoro. Ma non tutto è perduto, perchè la speranza ha un aspetto davvero grazioso per Jeff e questa si fa chiamare Vivian, come ...

KIDDING - Recensione 1x03 "Every Pain Needs a Name" : Il terzo episodio di KIDDING fa proseguire la vicenda centrale della serie in modo lineare, anche se con qualche sorpresa lungo la strada. "Every Pain Needs a Name" si basa sul concetto del dolore, espresso dai personaggi in modo diverso e affrontato in maniera del tutto imprevedibile, portando a degli interessanti sviluppi. Diretto da Jake Schreier (I'm Dying Up Here, Lodge 49) e scritto da Halley Feiffer (Mozart in the Jungle), questo terzo ...

KIDDING - Recensione 1x02 "Pusillanimous" : La sfortunata storia di Jeff prosegue nel secondo episodio di KIDDING, che riprende le fila del prologo in modo abbastanza scorrevole, scoprendo le possibili carte che verranno giocate all'interno della storia. L'episodio, curato nuovamente dal duo Gondry-Holstein, si intitola "Pusillanimous", che in italiano è sinonimo di meschino e subdolo, un concetto rivolto al povero protagonista in maniera decisamente errata, come andremo a vedere in ...