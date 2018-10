Inizio settimana di maltempo sul centro sud | neve e freddo | meglio al nord

Inizio di settimana a tratti instabile con rovesci e locali temporali : Roma - Inizio di settimana ancora caratterizzato da diffusa variabilità sull'Italia, a causa di infiltrazioni di aria umida che raggiungeranno il Mediterraneo centro-occidentale. A farne maggiormente le spese saranno le regioni meridionali - in particolare le Isole maggiori - con rovesci e temporali anche localmente intensi tra Sicilia, Calabria, Basilicata e martedì anche in Sardegna. Qualche debole pioggia tornerà a ...

Immagini buon Lunedi' e buon Inizio di settimana - da scaricare e condividere gratis : Il Lunedì e l' inizio della settimana rappresentano per molti un momento difficile. Ritornare alla routine quotidiana e a lavoro dopo la pausa del week end può non essere facile. Un messaggio...

Meteo : in Lombardia Inizio di settimana con instabilità - da mercoledì sole : Un flusso caldo-umido proveniente da ovest-sudovest porta sulla Lombardia condizioni di variabilità e instabilità temporalesca. A partire da mercoledì , la formazione temporanea di un promontorio tra Francia meridionale e Nord Italia determinerà tempo più stabile, seppur in presenza di variabilità. Queste le previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore. Fino a domani, su tutta la regione, tempo variabile ...

Moderato miglioramento del sentiment a Inizio settimana : ... in proprio in una fase in cui risulta cruciale per contrastare l'effetto della trade war sull'economia.