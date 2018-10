ATP Finals 2018 | calendario | date | programma | orari e tv A Londra il Masters di fine anno

Next Gen ATP Finals 2018 : calendario - date - programma - orari e tv. A Milano i fenomeni del futuro : Le Next Gen ATP Finals 2018 si disputeranno al Polo Fieristico di Rho – Milano da martedì 6 a sabato 10 novembre. Si tratta del torneo mondiale riservato ai migliori 8 tennisti under 21 in circolazione, la seconda edizione si disputerà nel capoluogo meneghino proprio come era successo lo scorso anno al debutto assoluto. Questa manifestazione mette a confronto le giovani promesse del circuito, nomi nuovi che potrebbero diventare i Federer e ...

ATP Finals a Torino - Binaghi : "Faremo tutto il possibile per realizzare questo sogno" : Il presidente della FederTennis Angelo Binaghi apre per la prima volta alla possibilità di ospitare le Atp Finals a Torino . 'Sono una grande opportunità, un sogno da realizzare - spiega durante la ...

Tennis : a Milano 'Next Gen ATP Finals' - torneo giovanile da 6 a 10 novembre : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Saranno otto i migliori giovani Tennisti under 21, provenienti da diversi Paesi del mondo, che si sfideranno nei 'Next Gen Atp Finals', il torneo di Tennis giovanile in programma dal 6 al 10 novembre in Fiera Milano. "Attendo con trepidazione il via ufficiale dell'Atp N

Next Gen ATP Finals di Milano : venerdì la presentazione ufficiale : Next Gen ATP Finals, i giovani tennisti più interessanti del seeding pronti a sfidarsi in quel di Milano ad inizio novembre venerdì 19 ottobre si terrà a Milano la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione delle Next Gen Atp Finals: appuntamento alle ore 12 nella sede di Fondazione Fiera Milano, Palazzina degli Orafi in largo Domodossola 1. Interverranno il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Gorno Tempini, ...

Tennis - Torino vuole ospitare le ATP Finals dal 2021 : corsa per la candidatura : Torino sarebbe intenzionata a candidarsi per ospitare le ATP Finals, il Masters che chiude la stagione di Tennis e che prevede la partecipazioni dei migliori otto giocatori del mondo. Il torneo resterà a Londra fino al 2020, poi si sposterà a partire dall’anno successivo e il capoluogo piemontese vuole essere della partita come ha confermato il sindaco Chiara Appendino: “Stiamo verificando se ci sono tutte le condizioni per l’avvio ...

Tennis - Torino pronta a candidarsi per ospitare le ATP Finals : Torino pronta a candidarsi per le ATP Finals di Tennis, a rivelarlo è stato oggi il presidente del Coni, Giovanni Malagò “Sta emergendo la possibilità di poter supportare una candidatura di Torino per le ATP Finals di Tennis“. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo avere seguito all’hotel Hilton di Buenos Aires la conferenza stampa del Cio sulle candidature olimpiche per il 2026. Quella di indicare Torino ...

ATP World Tour Finals 2018 : chi è il favorito? : Tutto pronto per le Atp World Tour Finals 2018: chi è il favorito alla vittoria? Inizieranno solo domenica 11 novembre, ma per tutti i tennisti l’attesa nei confronti delle ATP World Tour Finals 2018 è già ai massimi livelli. D’altronde, come peraltro si può ben guardare dando un’occhiata alle scommesse NetBet, l’esito di questa competizione rischia di essere la più incerta degli ultimi anni, complici stati di forma non particolarmente ...