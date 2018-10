Assemblea Figc | Sibilia | ' Giudizio sul commissariamento negativo'

Assemblea Figc - Fabbricini : 'Più problematiche di quelle attese' : Roma, 22 ott., askanews, - 'Ho incontrato problematiche e critiche alle quali non mi sottraggo, ma rivendico risultati importanti nel calcio femminile, nel nuovo corso della Nazionale, l'introduzione ...

Assemblea Figc - Gravina : 'Oggi occasione storica di rilancio' : Roma, 22 ott., askanews, - Riforme di sistema. Le promette nel suo discorso programmatico Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della federcalcio nel corso dell'assembla in svolgimento a ...

Assemblea elettiva FIGC - Ferrero mai banale : “chi è Gravina? Spero comunque che faccia le giuste riforme” : Il presidente della Sampdoria ha parlato all’arrivo all’Hotel Hilton per l’elezione del presidente della FIGC, esprimendo le proprie considerazioni “La prima riforma che deve fare Gravina una volta eletto è che la Lega di A sia al di sopra di tutte le altre componenti“. Lo dice il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, commentando l’imminente elezione di Gabriele Gravina alla presidenza della ...

Figc : aperta l'Assemblea elettiva : ANSA, - FIUMICINO, ROMA,, 22 OTT - Si è aperta a Fiumicino l'assemblea elettiva della Federazione italiana gioco calcio, Figc, per eleggere il nuovo presidente. Il candidato unico è Gabriele Gravina, ...

Assemblea elettiva FIGC : Gravina verso la presidenza : Gravina sarà il nuovo presidente della FIGC, il commissario straordinario Roberto Fabbricini è pronto a lasciarli il posto “L’unico dubbio sull’Assemblea elettiva FIGC credo possa essere in quale votazione riesca ad essere eletto Gravina, se alla prima, che richiede il 75% dei voti, o la seconda che prevede il 66%. Io credo sarebbe un buon segnale votarlo alla prima per ridare corposità alla compattezza che si è creata ...

Figc : Gravina in Assemblea Lega di B : ANSA, - MILANO, 19 OTT - A quattro giorni dall'Assemblea che lo eleggerà presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina oggi incontra la Lega B. Il candidato unico al vertice della Figc ha infatti ...

Figc : Gravina in Assemblea Lega di B : ANSA, - MILANO, 19 OTT - A quattro giorni dall'Assemblea che lo eleggerà presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina oggi incontra la Lega B. Il candidato unico al vertice della Figc ha infatti ...

Figc - Assemblea elettiva convocata il 22 ottobre : Il Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha convocato l’assemblea Federale elettiva per lunedì 22 ottobre (alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione). L’assemblea si svolgerà presso l’Hotel Hilton Rome Airport (via Arturo Ferrarin n° 2 – Fiumicino Aeroporto) con il seguente ordine del giorno: verifica dei poteri; elezione del Presidente dell’assemblea; ...

Figc - il commissario Fabbricini convoca l'Assemblea elettiva per il 22 ottobre : Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Federcalcio, ha appena deliberato la convocazione dell'assemblea elettiva per il 22 ottobre. Fabbricini ha anche modificato le Norme organizzative ...

Figc - Assemblea elettiva convocata il 22 ottobre : Il Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha convocato l'assemblea Federale elettiva per lunedì 22 ottobre , alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda ...

Figc - Assemblea elettiva convocata il 22 ottobre : Il Commissario Straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha convocato l’assemblea Federale elettiva per lunedì 22 ottobre (alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione). L’assemblea si svolgerà presso l’Hotel Hilton Rome Airport (via Arturo Ferrarin n° 2 – Fiumicino Aeroporto) con il seguente ordine del giorno: verifica dei poteri; elezione del Presidente dell’assemblea; ...

Figc - il commissario Fabbricini : 'Il 22 ottobre l'Assemblea elettiva' : Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Federcalcio, ha appena deliberato la convocazione dell'assemblea elettiva per il 22 ottobre. Fabbricini ha anche modificato le Norme organizzative ...