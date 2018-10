Risultati Serie B Classifica aggiornata | diretta gol live score delle partite 8^

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata e diretta gol live score della partita (posticipi 8^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 21 ottobre 2018 e valide per l'ottava giornata del campionato.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:19:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (9^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite della 9^ giornata in programma oggi, 21 ottobre 2018. Spicca il derby Inter Milan(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 03:13:00 GMT)

Risultati Serie C Girone B e C - la classifica – Gol e spettacolo tra Matera e Casertana - la Triestina ferma la Ternana [FOTO] : 1/24 Cafaro/LaPresse ...

Serie C - i Risultati dell'ottava giornata : il Trapani si conferma in vetta al girone C : Cinque gare del girone C e la sfida tra Triestina e Ternana del girone B in programma nel sabato di Serie C. Il Trapani si conferma in vetta alla classifica con il successo contro il Rieti: succede ...

Hockey prato - Serie A1 2018-2019 : Risultati e classifica della quinta giornata. Bra resta solo in vetta - vicine Amsicora e Bonomi : quinta giornata per il campionato maschile di Hockey su prato. resta tantissimo equilibrio in graduatoria: si staccano però le prime tre della classe, le grandi favorite per il titolo. L’HC Bra si aggiudica il derby piemontese con il Valchisone e resta in vetta, ma incalzano ad una sola lunghezza di distanza Amsicora e Bonomi che vincono rispettivamente a Bologna e a Cagliari con la Ferrini. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati ...

Serie B - i Risultati dell'ottava giornata : Tutino fa 2 gol - Morosini salva il Brescia : COSENZA-FOGGIA 2-0 33' Tutino, C,, 74' Tutino, C, Cosenza, 4-3-1-2,: Saracco; Corsi, Idda, Dermaku, Corsi; Bruccini, D'Orazio, 68' Anastasio,, Mungo; Garritano, 72' Palmiero,; Tutino, 83' Baclet,, ...

Risultati Serie B e la classifica - il Crotone è super : spettacolo tra Cittadella e Brescia [FOTO] : 1/27 Francesco Arena/LaPresse ...

Risultati Serie C Girone C e classifica : Trapani-Catania - è un testa a testa pazzesco [FOTO] : 1/20 Cafaro/LaPresse ...