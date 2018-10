La giusta configurazione per i problemi di rete Iliad Italia | istruzioni manuali su

optimaitalia

: La giusta configurazione per i problemi di rete #IliadItalia: istruzioni manuali su Huawei e Samsung - wordweb81 : La giusta configurazione per i problemi di rete #IliadItalia: istruzioni manuali su Huawei e Samsung - OptiMagazine : La giusta configurazione per i problemi di rete #IliadItalia: istruzioni manuali su Huawei e Samsung… - AppleFeedNews : Iliad problemi: hai la giusta configurazione su Android? - -

(Di domenica 21 ottobre 2018) Idipurtroppo non sono ancora terminati per un gran numero di clienti del vettore: dopo aver segnalato ai nostri lettori degli utili suggerimenti per laautomatica dei parametri di navigazione internet, troviamo altrettanto significativo segnalare anche una procedura manuale apposita, pensata per i dispositivi Samsung e Huawei in particolare modo. Questo anche perché, in effetti, nonostante un nostro tentativo in redazione, l'invio dell'SMS autoinstallante al 2049 già riportato, sembra non funzionare sempre.Partiamo dal percorso utile da effettuare su smartphone Samsung per giungere alla sezioneper ladei parametri di: dal menù Impostazioni, bisognerà andare su quello Altre Impostazioni, scegliere la voce Reti Mobili e poi Connessione dati. Quest'ultima dovrà essere flaggata. Per quanto riguarda gli smartphone ...