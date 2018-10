Inter-Milan | Spalletti | “Non è stato il finale perfetto”

Inter-Milan - Icardi : 'Vincere così è ancora più bello' : Queste le sue parole al termine della sfida di San Siro: "Era un derby da vincere, l'abbiamo detto tutta la settimana " ha dichiarato a Sky Sport - Ma abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato bene ...

Inter-Milan 1-0 : Icardi all’ultimo respiro regala il derby (meritato) a Spalletti. Gattuso non prova neanche a ringhiare : È il derby di Icardi. Un’altra volta, come un anno fa: l’Inter vince di nuovo all’ultimo secondo, con un gol pesantissimo del suo centravanti e capitano che firma l’1-0 nel recupero. L’ennesima vittoria a tempo scaduto in questa stagione che comincia a prendere una piega entusiasmante per i nerazzurri, alla vigilia della grande sfida al Barcellona e di una striscia di fuoco che chiarirà le ambizioni di Spalletti &Co.. È fortuna, magari un ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter-Milan 1-0 - Icardi decide la partita al novantunesimo minuto : Mauro Icardi è l’uomo del destino del derby di Milano: l’Inter batte il Milan per 1-0 con un suo gol di testa realizzato al novantunesimo minuto. La sua realizzazione è il coronamento di una prestazione interista particolarmente convincente, dal momento che i nerazzurri si erano mostrati nettamente più propositivi del Milan lungo tutto l’arco della partita. Il successo degli uomini di Spalletti in questa nona giornata di Serie ...

Inter-Milan - Gattuso sul banco degli imputati : fuori dal solito spartito c’è il nulla cosmico! : Inter-Milan, Rino Gattuso è uno dei colpevoli della debacle rossonera nel derby di questa sera deciso da Icardi Inter-Milan, Rino Gattuso sul banco degli imputati. I rossoneri hanno sofferto enormemente questa sera, meritando di perdere contro gli avversari nel derby. Una squadra mai pericolosa, che si è accontentata di difendere, incapace di reagire e di tenere il possesso del pallone, una squadra che non ha creato nulla, che non ha ...

Serie A : Inter-Milan 1-0 - segna Icardi? nel recupero : Un gol di Mauro Icardi in pieno recupero manda regala il derby all'Inter, che batte 1-0 il Milan e vola a 19 punti in classifica, a +7 dai cugini. Buon primo tempo dei nerazzurri, con una traversa di De Vrij (al 35'), un paio di occasioni nitide e il gol annullato a Icardi in avvio, per un fuorigioco confermato dal Var. Anche se dopo pochi minuti la squadra di Spalletti perde Nainggolan dopo un duro scontro con Biglia. Meno incisivo il ...

