F1 | Ricciardo agguerrito ad Austin | “difficile mettere pressione a Ferrari e Mercedes | ma

sportfair

(Di domenica 21 ottobre 2018) Il pilota australiano ha sottolineato come l’obiettivo della Red Bull sia il podio, nonostante la forza mostrata daGrazie alla penalità rifilata dai commissari di gara a Vettel, Danielpartirà quarto oggi ad, con il tedesco dellasubito alle sue spalle. photo4/Lapresse Una posizione positiva per l’australiano che, complice i problemi avuti da Verstappen, rappresenta l’unica occasione per la Red Bull di acchiappare il podio. E’ questo l’obiettivo del driver di Perth, anche se non sarà facile tenere dietro: “il ritardo dai leader è grande, sapevamo che lasarebbe stata forte, ma anche laqui si è accesa. Spero e credo che il divario domani possa ridursi tanto da permetterci di essere competitivi. Se tutto andrà in maniera lineare invece, sarà difficile...