Migranti Claviere | Salvini smentisce Parigi | ' Da ora la polizia presidia il confine'

Migranti : Salvini - da oggi polizia italiana al confine di Claviere : ?"L’ennesimo abuso transalpino, che ha approfittato anche della buonafede della nostra polizia , avrà conseguenze: per nostra iniziativa a Claviere sono già state inviate delle auto di pattuglia per controllare e presidiare il confine . Dalle parole ai fatti”. Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini . “La Francia - premette il ministro - ha comunicato di voler ...

"Ad agosto i francesi venivano tutti i giorni a scaricare i Migranti a Clavière" : 'Li abbiamo visti qualche volta anche in primavera, ma ad agosto era un via vai continuo. Loro arrivavano anche tre volte al giorno. Si fermavano. Facevano scendere i migranti e ripartivano'. Loro ...

Migranti - gendarmeria francese ne scarica altri in Italia/ Video di Claviere postato da Salvini “Atto ostile” : Migranti , gendarmeria francese ne scarica altri in Italia . Video di Claviere postato dal ministro dell'interno, Matteo Salvini “Atto ostile” . La replica di Parigi "Casi isolati"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:19:00 GMT)

Salvini : Migranti 'scaricati' a Claviere : 21.02 "Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da dove vengono? Perché non siamo stati avvertiti?". Lo denuncia il ministro Salvini che in un video su Facebook mostra un'auto con lampeggianti da cui scendono 3 presunti migranti, avviati verso l'Italia, Poi riparte immediatamente. "Senza spiegazioni rapide, complete e convincenti ...