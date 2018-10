Lucifer 4 | nel cast anche Vinessa Vidotto

Il titolo di Lucifer 4×04 su Netflix svela l’arrivo di Eva nel quarto episodio della nuova stagione? : Tramite l'account social degli sceneggiatori è stato svela to il titolo di Lucifer 4x04. Dal post si deduce l'arrivo di uno dei nuovi personaggi che animeranno le storie della quarta stagione della serie tv DC/Vertigo. Le riprese di Lucifer 4 sono iniziate il mese scorso, e il set dovrebbe chiudere i battenti a dicembre con la pubblicazione su Netflix prevista per i primi mesi del 2019. Accanto alla foto del copione del 4x04, gli sceneggiatori ...

Lucifer 4 : nel cast anche Graham McTavish : Lucifer 4 cast & news – Continuano le novità in casa Netflix per quanto riguarda la serie Tv con Tom Ellis. Dopo aver partecipato in Outlander e Preacher, l’attore Graham McTavish è pronto per iniziare una nuova avventura al fianco del Diavolo. Il suo nome si aggiunge a quello di Inbar Lavi, confermata nei giorni scorsi. Il cast di Lucifer 4 vedrà McTavish in un ruolo molto particolare e strettamente collegato a quello del ...