Inter-Milan | Spalletti carica i suoi | “Fare la storia”

Inter-Milan - Gattuso in conferenza stampa : "Abbiamo qualcosa in più" : Alla vigilia del derby di Milano, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso: 'Partite come queste si preparano da sole. L'Inter è una squadra forte, non solo sulla carta. ...

Milan - Gattuso : “Vietato avere paura dell’Inter. Voglio tanta intensità” : Poco più di un giorno e sarà derby. Forse uno dei più attesi, forse uno dei più importanti. E’ proprio così per Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, che ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro l’Inter. Il tecnico ha chiesto intensità ai suoi, tenendo alta la tensione e ricordando l’importanza della partita: “Non […] L'articolo Milan, Gattuso: “Vietato avere paura dell’Inter. Voglio ...

Inter-Milan - la conferenza di Spalletti LIVE : L'Inter serra le fila, vuole vincere ancora. Prima della sfida in Champions contro il Barcellona, i nerazzurri sfidano il Milan nel derby. Icardi contro Higuain, Nainggolan contro Suso e così via. ...

Inter-Milan - la conferenza di Gattuso LIVE : Occhi puntati su San Siro, Milano si ferma: c'è il derby . L'Inter per continuare il suo momento positivo, il Milan per dare una svolta alla stagione: 15 gol fatti, 12 punti e Higuain in stato di ...

Inter-Milan - le chiavi tattiche della sfida : Sia il Milan che l'Inter arrivano al derby in un ottimo momento di forma. I rossoneri hanno vinto le ultime tre partite segnando in tutto dieci gol, i nerazzurri hanno invece messo in fila sei ...

Inter-Milan | Orario d’inizio | Probabili formazioni | Come vederla in tv | Programma e data : Domenica 21 ottobre si giocherà Inter-Milan, match valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Il derby della Madonnina regalerà grande spettacolo, le due grandi rivali sono pronte a fronteggiarsi nella stracittadina che scalda gli animi delle due tifoserie, annunciato il sold out a San Siro che per una sera sarà il centro del calcio italiano. Inter-Milan: Programma E Orario D’INIZIO Inter-Milan si gioca domenica 21 ottobre ...

Probabili formazioni / Inter Milan : Vecino sarà titolare? Diretta tv - orario - le notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Milan: la Diretta tv, l’orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia del derby, partita di Serie A per la 9^ giornata(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:10:00 GMT)

Inter-Milan - Beccalossi : “Occhio a Nainggolan e Suso…” – VIDEO : E’ tempo di Inter-Milan, è tempo del Derby della Madonnina, è tempo di Bauscia contro Casciavit. A 24 ore dalla stracittadina di Milano, il derby per eccellenza del calcio italiano, la testata InterLive ha intervistato in esclusiva Beccalossi, ex fantasista di Inter e Brescia e Sampdoria. “Il ‘Beck’ o ‘Dribblossi’ come lo soprannominò simpaticamente Gianni Brera […] L'articolo Inter-Milan, Beccalossi: “Occhio a Nainggolan ...

Spettacolo Inter-Milan - i tifosi nerazzurri annunciano la coreografia speciale per il derby : derby Inter-Milan- La Curva Nord nerazzurra sta preparando da ben 3 mesi una maxi coreografia in vista della partita con il Milan: “in vista della stracittadina di domenica sera, invitiamo tutti gli Interisti che popoleranno i settori 1°, 2° e 3° anello verde a recarsi allo stadio presto e prendere posto nei vari settori con almeno 1 ora di anticipo rispetto al fischio d’inizio. Questo faciliterebbe di molto le operazioni di apertura ...

Inter-Milan - la gaffe di Skriniar : “non ho perso neanche un derby” - ma forse dimentica Cutrone : Inter-Milan, Skriniar commette una gaffe abbastanza evidente, dimenticando il gol di Cutrone della passata stagione in Coppa Italia Inter-Milan è alle porte, una gara attesissima, molto importante anche per quanto concerne la classifica. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia, con schermaglie anche dal punto di vista delle dichiarazioni. Skriniar ad esempio, ha provato a mandare un messaggio ai milanisti, commettendo però una gaffe ...

Grande attesa per il derby di Milano - il milanista Salvini fa gli scongiuri : “vince l’Inter” : “E’ un ottimo avvicinamento al derby avere un outlook stabile”. E’ la battuta usata dal leader della Lega Matteo Salvini che ha traslato il concetto economico al calcio in vista del derby Inter-Milan di domani sera. A chi gli ha chiesto quale squadra vincerà, il milanista Salvini ha replicato “vince l’Inter, è la squadra migliore”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...

Inter-Milan - la Curva Nord ha pronta una maxi-coreografia : 3 mesi di lavoro per agghindare San Siro : La Curva Nord dell’Inter ha pronta una coreografia mastodontica con la quale aprire il derby di Milano domenica sera in quel di San Siro La Curva Nord dell’Inter sta facendo le cose in grande in vista del derby di domenica sera contro il Milan. Quello meneghino è di certo il derby più corretto dal punto di vista delle tifoserie, milanisti ed interisti si recano allo stadio a braccetto, senza scontri nè follie viste in altre ...

Serie A - le quote del weekend : Inter-Milan derby equilibrato : Inter-Milan è di certo il piatto forte del weekend di calcio in Serie A, una gara tra squadre tornate molto competitive Equilibrio, con leggera inclinazione sul nerazzurro: è questo il responso dei trader Stanleybet.it sul derby di Milano di domenica sera, partita clou del nono turno di Serie A. Il successo dell’Inter è collocato a 2,45, il 2 del Milan è a 3,00. Da non sottovalutare l’opzione pareggio, a 3,15, anche perché è il ...

Inter-Milan - le probabili formazioni del derby : Spalletti sceglie Politano - dubbio terzino per Gattuso : Dopo la pausa per la Nazionale, la Serie A riparte con una delle partite più attesa del campionato. Domani è il giorno del derby di Milano, Inter-Milan, una partita che dopo alcune stagioni torna a rivivere i fasti del passato. Infatti questa volta la stracittadina milanese rappresenta un bivio fondamentale per le due squadre e nessuna può permettersi di perdere questa partita. Sia Inter che Milan arrivano a questo derby nelle migliori ...