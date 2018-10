Inter | Antonello | ' Vogliamo rinnovare il contratto con Icardi'

Inter – Rinnovo Icardi - parla l’ad Antonello : “non c’è fretta - ma c’è serenità” : Mauro Antonello e il Rinnovo di Mauro Icardi : le parole dell’ad dell’ Inter sul contratto del calciatore argentino “Il Rinnovo del contratto di Icardi ? Con Mauro c’è un contratto ancora con una scadenza molto lunga, ci stiamo parla ndo, non c’è fretta , il clima è molto sereno e cordiale. Ora abbiamo questi appuntamenti molto importanti da affrontare, Mauro è molto concentrato su queste sfide, l’aspetto ...

Inter - Antonello : “Vogliamo rivivere emozioni. Suning ha passione e voglia” : Al “Festival dello Sport” che si è tenuto a Trento quest’oggi è andato in scena un evento celebrativo dell’ Inter del Triplete. Sono stati molti infatti i giocatori nerazzurri di quella squadra leggendaria che sono stati presenti sul palco. Tra questi però anche dirigenti dell’ Inter attuale come l’amministratore delegato Alessandro Antonello che ha tenuto alcune dichiarazioni […] L'articolo Inter , ...

Antonello : "L'Inter cresce grazie a Suning" : Per fare questo abbiamo lanciato e stiamo sviluppando sempre di più l'Inter Media House per fornire ai nostri fan in tutto il mondo contenuti digitali sempre nuovi'.