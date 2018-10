Figlia infermiera rianima papà colpito da infarto Farlo la prima volta su di te

Ha un infarto e viene rianimato dalla Figlia infermiera : “Papà - non mollare” : Passare dalla teoria alla pratica non è affatto semplice, soprattutto quando hai solo 21 anni, sei ancora una studentessa e davanti a te c’è tuo padre. Ilaria Lavazelli è riuscita a rianimare il suo papà, colpito da un infarto, salvandogli la vita. La ragazza studia Scienze Infermieristiche dell’Università di Genova e in futuro vorrebbe aiutare gli altri. Per ora ha studiato solamente sui libri come si rianimano i pazienti, ma farlo ...