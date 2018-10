F1 | GP Stati Uniti 2018 | risultati e classifiche prove libere 3 Ferrari in grande

F1 Stati Uniti - uno-due Ferrari nelle Libere 3 : Vettel, che sarà penalizzato, e Raikkonen dominano sull'asciutto, Hamilton vicino

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Sebastian Vettel - un altro peccato ad Austin che costa 3 posizioni. Quanti errori del tedesco! : E’ vero, il GP degli Stati Uniti di Formula Uno ancora non ha avuto luogo. Ad Austin siamo in attesa di goderci le qualifiche e la corsa domenicale ma nelle prove libere del venerdì qualcosa di importante è accaduto: la penalizzazione a Sebastian Vettel. Il tedesco è stato punito dalla Direzione Gara (3 posizioni in griglia di partenza) per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera rossa. Un errore non da campione del ...

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Stati Uniti 2018 : la lotta per la Pole position ad Austin : Griglia di partenza Formula 1 Gp Stati Uniti 2018 Austin, la lotta per la Pole position si annuncia appassionante sulla pista a stelle e strisce. Mercedes sempre favorita.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:15:00 GMT)

Formula 1 : il Gp degli Stati Uniti in chiaro su TV8 - : ...che rappresenta una sorta di primo "match point" a disposizione di Lewis Hamilton - che ha ben 67 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel - per laurearsi aritmeticamente campione del Mondo ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e TV8 : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di qualifiche per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno. Sulla splendida pista di Austin, è tempo di tirare fuori i cronometri per vedere chi sarà in grado di centrare la pole position sul Circuit Of The Americas. La pioggia metterà il suo zampino sul circuito texano? Le previsioni del meteo anche per la giornata odierna non sono troppo incoraggianti, per cui non si potrà ...

Diretta Gran Premio degli Stati Uniti - la corsa di F1 in chiaro su Tv8 domenica sera : Torna la Formula 1 e, terminato l'appuntamento in Asia [VIDEO], questo weekend si correra' il Gran Premio degli Stati Uniti. Si tratta della 18esima gara stagionale e mancano solo quattro appuntamenti per la fine del mondiale. La corsa si terra' domenica 21 ottobre sul circuito di Austin in Texas e, per l'occasione, gli appassionati potranno re l'evento anche in Diretta tv in chiaro su Tv8, oltre che su Sky. Orari e programmazione tv del Gran ...

Formula 1 - GP Austin 2018. Hamilton fa il vuoto nel venerdì degli Stati Uniti : Hamilton fa il vuoto nelle prove libere 1 Nella prima sessione di libere la Mercedes è stata la più veloce con Hamilton che è riuscito ad infliggere distacchi pesanti a tutti i competitors compreso il ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Lewis Hamilton vuole l’ennesima pole - i rivali sono costretti ad inseguire da lontano : Il venerdì del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno non si può certamente definire come “probante” dato che entrambe le sessioni si sono disputate sotto la pioggia ed i piloti hanno girato ben poco ma, per quanto visto, sembra che Lewis Hamilton sia letteralmente su un altro pianeta in questo inizio di fine settimana di Austin. Al COTA – Circuit Of The Americas, l’inglese ha vinto in ben cinque occasioni su ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : a che ora iniziano le qualifiche e su che canale vederle in tv : Domani andranno in scena le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2018, diciottesima tappa del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Austin, che ospita il GP USA dal 2012, andrà in scena l’ennesimo duello tra Hamilton e Vettel e tra Ferrari e Mercedes (con la Red Bull in agguato), con il britannico che ha sulla racchetta il primo match point della stagione per vincere il campionato. Lewis ha la possibilità di ...

F.1 - GP degli Stati Uniti - Libere 2 : Hamilton domina - Vettel penalizzato : La seconda sessione di prove Libere del Gran Premio degli Stati Uniti è stata fortemente condizionata dalla pioggia. Per metà della sessione tutti hanno aspettato che smettesse di piovere e lo spettacolo si è temporaneamente spostato ai box e se ne sono viste di tutti i colori, dai caffè tra Alonso e Norris fino al karaoke nel box della Red Bull. Team e piloti hanno ingannato il tempo fino a quando le condizioni sono migliorate. A quel punto, ...

Sebastian Vettel - GP Stati Uniti 2018 : “Penalità? Ho commesso un errore. Con la pioggia poco competitivi” : E’ proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato ad Austin (Stati Uniti) per la Ferrari nel quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sebastian Vettel, infatti, è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse. Una sanzione che complica ulteriormente la vita al tedesco della Ferrari, in difficoltà con la SF71H in condizioni da bagnato, come il decimo ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : risultati e classifiche prove libere 2. Lewis Hamilton domina ancora sul bagnato - Sebastian Vettel penalizzato di tre posizioni : La pioggia sorride ancora una volta a “Sua Maestà” Lewis Hamilton nel corso delle prove libere 2 del GP degli Stati Uniti, quartultima prova del Mondiale 2018. Il britannico delle Frecce d’Argento, prossimo ad aggiudicarsi il suo quinto titolo iridato, ha dominato il secondo turno di prove ad Austin (Texas) disputato su pista bagnata, dimostrando ancora una volta la sua superiorità anche in queste condizioni. L’asso ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Sebastian Vettel a rischio penalità per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse : Dovesse essere accordata la penalità, si tratterebbe dell'ennesima disdetta per il quattro volte Campione del Mondo, al quale non ne è andata bene una per la maggior parte del tempo trascorso dal GP ...

Gli Stati Uniti accusano una donna russa di interferenze nelle elezioni di Midterm : L'intelligence americana si dice preoccupata delle 'campagne in corso' da parte di Russia, Cina e Iran per influenzare la politica americana e mettere a rischio la fiducia nella democrazia. Non ci ...