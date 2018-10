Serie A Cagliari | Romagna | «Vogliamo continuare così»

Serie A Cagliari - Romagna : «A Firenze per fare bene» : Cagliari - Il difensore dei sardi, Filippo Romagna , è intervenuto sulla prossima partita di campionato. Domenica, infatti, il Cagliari affronterà la Fiorentina , al Franchi,: " Domenica affronteremo ...

Serie A Fiorentina - contro il Cagliari nel ricordo di Astori : FIRENZE - L'ultima volta che Fiorentina e Cagliari si sono incrociate al Franchi, in maggio, per l'appunto il 13, le maglie numero 13, scesero in campo sulle spalle dei bambini e dentro due grandi ...

Serie A Fiorentina - ballottaggio Gerson-Edimilson per il Cagliari : FIRENZE - Gruppo viola in pratica al completo per il rientro dei calciatori impegnati con le Nazionali; da segnalare la parentesi sfortunata di Christian Noorgard : convocato per sostituire un ...

Serie A Cagliari - Pavoletti sente aria di gol : Cagliari - Se non sono bastati i cinque gol realizzati fino ad ora, 3 in campionato, 2 in coppa,, per conquistare la maglia della Nazionale, a Leonardo Pavoletti non resta che provare a convincere il ...

Serie A Cagliari - Pisacane : «Abbiamo qualcosa in più dell'anno scorso» : Cagliari - Queste le parole di Fabio Pisacane ai microfoni di Sky Sport, dopo l'amichevole vinta con l'Oristanese: " Io iron man? Grazie per il complimento, ma è esagerato perchè gli eroi sono altri. Sono contento per l'amichevole di oggi, avevamo bisogno di tenere ...

Serie A Cagliari - terapie per Srna : Cagliari - Allenamento pomeridiano per il Cagliari , privo dei suoi Nazionali: dopo l'attivazione in palestra, la squadra è stata impegnata in un circuito di forza e poi in esercitazioni per cross e ...

Serie A Cagliari - terapie per Srna. Out anche Klavan : Cagliari - I rossoblu hanno ripreso a lavorare dopo i due giorni di riposo concessi da Maran . Ad Asseminello, la seduta è cominciata con una sessione in palestra: esercizi sulla mobilità e addominali.

Serie A Cagliari - Joao Pedro segna e fa segnare : Cagliari - Viaggio all'inferno e ritorno. La gara e la prestazione, oltre al gol, contro il Bologna potrebbero essere un nuovo trampolino di lancio per Joao Pedro. Il fantasista brasiliano, sei mesi ...

Serie A ottava. Vincono Samp - Cagliari - Lazio e Milan : Continua a volare la Juventus. Bene Lazio e Milan. Ecco i risultati delle partite dell’ottava giornata del campionato di calcio

Video/ Cagliari Bologna (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 8^ giornata) : Video Cagliari Bologna (2-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 8^ giornata. Le immagini salienti del match alla Sardegna Arena (sabato 6 ottobre 2018).(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Serie A - Cagliari-Bologna 2-0 - Pedro e Pavoletti decidono la sfida salvezza : Il Cagliari ha sconfitto il Bologna per 2-0 nell’anticipo pomeridiano valido per l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. I sardi si sono imposti in una fondamentale sfida salvezza e hanno così infilato il secondo successo in campionato salendo in 14esima posizione in classifica a quota 9 punti, due lunghezze di vantaggio sui felsinei che sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. I padroni di casa sono pariti ...

