Moda Autunno Inverno 2018-2019 | 5 cappotti da non farsi scappare

Moda uomo : i colori e gli stili di questo autunno : Tonalità estremamente sofisticate caratterizzano la Moda autunnale. Calde sfumature, autentiche e naturali, come quelle delle foglie variopinte che tappezzano il suolo dei nostri parchi, compongono la palette di questa stagione. Dal giallo fino al bordeaux, passando per le infinite sfumature di verde e marrone, è un tripudio di colori. Harmont&Blaine prende ispirazione dal colore della zucca per il suo montgomery; l’ideale per rallegrare le ...

Il vestito lungo di & Other Stories che sembra Valentino è il desiderio Moda dell'autunno 2018 : Fashion clones cap.30 . Una lunga cappa, a campana che cade liscia liscia come un grande petalo e sfila su una delle passerelle più belle del mondo. È un look di Valentino l'oggetto di questa visione onirica, un vestito lungo fucsia, ampio e precisissimo, dal sapore couture e l'aspetto regale. E di questo aspetto, tanto preciso quanto ...

Moda uomo : le tendenze autunno-inverno 2018-19 : Cosa indossare quest’autunno-inverno 2018-19? Se non sapete ancora su quali trend puntare e quali acquisti effettuare, qui troverete una breve guida con le macro tendenze principali. Capi e accessori con stampa check, in tessuti high-tech su cui campeggiano i loghi dei nostri marchi preferiti, occuperanno gran parte del guardaroba invernale. Assistiamo al grande ritorno del gessato e dello shearling e il velluto sarà uno dei tessuti più ...

Le tendenze della Moda uomo per l’Autunno-Inverno 2018-19 : Cosa indossare quest’autunno-inverno 2018-19? Se non sapete ancora su quali trend puntare e quali acquisti effettuare, qui troverete una breve guida con le macro tendenze principali. Capi e accessori con stampa check, in tessuti high-tech su cui campeggiano i loghi dei nostri marchi preferiti, occuperanno gran parte del guardaroba invernale. Assistiamo al grande ritorno del gessato e dello shearling e il velluto sarà uno dei tessuti più ...

Moda green : 12 capi e accessori ecosostenibili per l’autunno-inverno : Un trend, fortunatamente, in continua ascesa. Lo testimonia il fatto che il green Carpet Fashion Award, ossia l’Oscar della Moda sostenibile, è stato l’evento più atteso e glamour di tutta la fashion week milanese appena conclusasi e ha richiamato le più famose celebrities internazionali. Un altro importante appuntamento legato a queste tematiche è Milano green Week, dal 27 al 30 settembre. È un dato di fatto, essere ecologicamente corretti, ...

Moda - l'autunno è a tinte forti : la tendenza va dal rosso fuoco al fucsia - foto - : rosso, bordeaux, rosa, ciliegia e fucsia. La Moda di autunno e inverno 2018 sarà a tinte forti per esaltare tessuti come velluto, tulle, raso e maglieria , senza tralasciare bizzarrie come le piume ...

Moda capelli - look e chiome nell'autunno 2018 : long bob e pixie cut : nell'autunno 2018 ci saranno molti nuovi tagli di capelli. Di tendenza ci saranno molte proposte, tutte irresistibili. Adesso vedremo tutte le novità. Molto amate saranno le chiome lunghe. La lunghezza dovrà sorpassare le spalle e in molti casi arriveranno alla vita. Questo hairstyle sarà perfetto sui capelli lisci e mossi naturalmente. In questo caso, le varie scalature dovranno essere molto leggere, per dare un bel movimento. Per completare il ...

Le tendenze della Moda dell’Autunno-Inverno 2018/19 : La domanda è una di quelle da cento milioni di dollari: che cosa andrà di moda la prossima stagione? Una domanda difficile, perché difficile è riuscire a individuare delle tracce sotterranee, dei fil rouge, delle macro tendenze che, in qualche modo, riescano a condensare, riassumere, imporre un senso alle migliaia di look e alle centinaia di collezioni con le quali gli stilisti hanno detto la loro sulla moda del prossimo Autunno/Inverno. LEGGI ...