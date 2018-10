In Battlefield 5 non sarà la Battle Royale l’attrazione principale

Battlefield V : la modalità cooperativa "Combined Arms" non sarà disponibile al lancio : L'imminente arrivo di Battlefield V sta generando entusiasmo tra i fan, ma è stato abbastanza deludente apprendere che alcune funzionalità, come la modalità battle royale e la personalizzazione dei veicoli, non saranno disponibili al momento del lancio. Come se ciò non fosse abbastanza negativo, ora è stato scoperto che la nuova modalità cooperativa, Combined Arms, sarà un'altra caratteristica che non sarà disponibile al momento del lancio. Come ...

Battlefield 5 : c'è un piano d'emergenza qualora il lancio non soddisfi le aspettative di EA : A quanto pare, fanno trapelare gli analisti di settore, i preordini di Battlefield 5 non stanno soddisfacendo le aspettative interne di EA, riporta VG247.I preordini infatti, pur essendo significativamente maggiori di quelli per Titanfall 2, non soddisfanno EA la quale avrebbe un piano s'emergenza da attuare in caso i timori di un lancio sottotono risultassero fondati.Il piano in questione, riporta il rapporto condiviso da Venture Beat, menziona ...

Battlefield 5 : la modalità battle royale non sarà realizzata da DICE : Siamo tutti curiosi di sapere qualcosa sulla fatidica modalità battle royale, volenti o nolenti infatti questa è la moda del momenti e le leggi del mercato vogliono che anche i titoli più blasonati si debbano conformare ad una modalità che da sola ha fatto la fortuna di interi titoli.Ebbene arriva la conferma che il battle royale di battlefield 5, oltre che non disponibile al momento de lancio (sarà lanciata successivamente con un aggiornamento) ...

