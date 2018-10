Sanatoria edilizia per Ischia | WWF | “Si rischia di produrre un’emergenza permanente”

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) “Laperprevista nel Capo III del decreto legge per Genova non dà garanzie sulla stabilità degli edifici e la sicurezza delle persone e può diventare un colpo di spugna per chi ha l’ordine di demolizione da parte della magistratura penale“: lo evidenzia il WWF in una nota, argomentando che “dare tempi troppo stretti (sei mesi), a fronte di 27 mila domande di condono e di 600 ordini di abbattimento di case abusive previsti nell’isola senza prevedere “paletti” rispetto alle certificazioni statiche richieste e al patrimonio illegale che va rimosso invece di risolvere, la fa diventare permanente.” Per questo il WWF Italia, insieme al FAI, alla LIPU, e al TOURING CLUB ITALIANO ha recentemente inviato ai capogruppo della Camera e ai membri delle commissioni Ambiente e Trasporti le proprie osservazioni e richieste di emendamento in ...