Perù | Corte appello ordina scarcerazione di Keiko Fujimori

Marcia per la pace Perugia-Assisi - “Siamo oltre 100mila - corteo lungo 15 km. Candidiamo al Nobel il modello Riace” : Per gli organizzatori ci sono state più di 100mila persone alla Marcia per la pace da Perugia ad Assisi. Il corteo si è snodato per circa 15 km e ha raggiunto, come da tradizione, la Basilica di San Francesco, per concludere il proprio viaggio alla Rocca. “ Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace“. La proposta è arrivata dal coordinatore della manifestazione, Flavio Lotti. “Non ci riferiamo a persone in particolare e ...

La Corte suprema peruviana ha stabilito che Alberto Fujimori, ex dittatore del Perù condannato per sistematiche violazioni dei diritti umani, dovrà tornare in prigione. Fujimori, 80 anni, governò in maniera autoritaria durante gli anni Novanta: nel 2009 fu condannato a