La Raggi non firma lo sgombero per la madre della Taverna

Bordoni : linea morbida Raggi su ex palazzo Inpdap non risolve problemi : Roma – “Il caso dell’ex palazzo Inpdap di Via Santa Croce in Gerusalemme e’ stato oggetto di un intervista rilasciata al Messaggero dal prefetto Paola Basilone. Il prefetto ha richiesto alla Raggi di chiarire la linea del Comune sulle occupazioni alla luce dell’incontro tra gli occupanti e il vice sindaco Luca Bergamo”. “Incontro che lascia supporre una linea morbida del Comune sulla vicenda. La risposta ...

Milano : incendio ancora in corso a capannone - proseguono monitoRaggi Arpa (2) : (AdnKronos) - Sebbene si tratterebbe di sole "molestie olfattive", dal momento che dalle misure effettuate la sera del 14 ottobre, "non sono state rilevate criticità rispetto agli inquinanti più pericolosi nell’immediato, come monossido di carbonio, ammoniaca, acido solfidrico, aldeidi, chetoni", ie

Milano : incendio ancora in corso a capannone - proseguono monitoRaggi Arpa : Milano, 17 ott. (AdnKronos) - Non si sono ancora spente del tutto le fiamme nel capannone di stoccaggio rifiuti in via Chiasserini, nella zona di Quarto Oggiaro, a Milano, divampato nella serata di domenica scorsa. Secondo quanto riferisce Arpa Lombardia, l'incendio è ancora in corso e i tecnici Arp

Il maltempo flagella la Francia - l’acqua ha Raggiunto i 7 metri : 12 morti per inondazioni al Sud - si va verso lo stato di calamità [GALLERY] : 1/34 AFP/LaPresse ...

Zannola : ennesima vergogna Giunta Raggi - non si costituisce parte civile : Roma – “La Giunta Raggi si riempie la bocca di legalita’ e non riesce neanche a presentare in tempi utili la costituzione di parte civile al processo sul raid al Roxy Bar. Un’amministrazione sciatta e inconcludente, che fa acqua da tutte le parti e che alimenta solo propaganda senza mettere in campo alcun provvedimento. L’ennesima vergogna per la Giunta Raggi”. Cosi’ in un comunicato il consigliere ...

Ama : in aree non Raggiunte da differenziata situazione critica : Roma – “Stiamo avendo successo con il nuovo modello di raccolta di differenziata nel VI e X Municipio, ma e’ drammaticamente fisiologico un aggravamento del sistema di raccolta nelle aree non raggiunte da questo servizio”. Cosi’ Franco Carcassi, responsabile della Progettazione strategica di Ama, parlando in commissione capitolina Trasparenza sulle criticita’ che sta affrontando Roma relativamente ai grandi ...

Brasile : Haddad - "non è impossibile per noi Raggiungere il 50 per cento" : Per cominciare, Haddad, che è docente di Scienza politica all'Università di San Paolo, inquadra l'ascesa di Bolsonaro nella crisi del neoliberismo, fenomeno che, a suo parere, ha dei legami anche con ...

Con Romero la Chiesa ritrova il coRaggio di non chiudere gli occhi : Da oggi i 5 mila e più vescovi della Chiesa Cattolica avranno un maggiore aiuto dal Cielo e anche un esempio: Oscar Arnulfo Romero, l'arcivescovo martire del Salvador, viene proclamato santo in piazza ...

Sinistra - Bersani : 'Non servono piccole ambizioni ma fatti coRaggiosi' : Vedo che alcuni giornali parlano delle mie intenzioni. Meglio chiarirle, ancora una volta. Nel mondo, in Europa e in Italia siamo a un passaggio che riguarda più la storia che la cronaca. Gli attuali assetti delle sinistre in Italia sono assolutamente inadeguati alla bisogna. Se da un lato , il ...

Sinistra : Bersani - non servono piccole ambizioni ma fatti coRaggiosi e generosi : Vedo che alcuni giornali parlano delle mie intenzioni. Meglio chiarirle, ancora una volta. Nel mondo, in Europa e in Italia siamo a un passaggio che riguarda più la storia che la cronaca. Gli attuali assetti delle sinistre in Italia sono assolutamente inadeguati alla bisogna. Se da un lato , il Pd, si pensa si imbastire una contesa fra sfumature di continuismo e dall'altro , ...

"Io ho perso il mio Igor. Ragazzi - non sfidate i vostri limiti". L'appello del padre del ragazzo morto per una prova di coRaggio : Ramon Maj, è il papà di Igor, il 14enne milanese che il 6 settembre è morto soffocato da una corda da roccia dopo aver visto un video in Rete di sfide pericolose per adolescenti. Ramon ha incontrato gli studenti a Bergamo. Le sue parole sono riportare dal Corriere della sera.Nostro figlio era irrequieto e vivace, era bravo a scuola e faceva tanto sport. Arrampicava in montagna con noi, la famiglia, e faceva le gare con la ...

Di Maio : sulla manovra non torniamo indietro - atto di coRaggio o andiamo a casa : "Sono dell'idea che il M5S ha sempre parlato di coraggio e obiettivo. Io voglio rendere felici i miei concittadini, non dobbiamo fossilizzarci sui numeri. Questa manovra è un atto di coraggio che l'Italia aspettava da anni. O facciamo un atto di coraggio o andiamo a casa". Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Radio1, secondo il quale "non si può tornare indietro, io non lo ...

Di Maio : sulla manovra non torniamo indietro - atto di coRaggio o andiamo a casa : "Sono dell'idea che il M5S ha sempre parlato di coraggio e obiettivo. Io voglio rendere felici i miei concittadini, non dobbiamo fossilizzarci sui numeri. Questa manovra è un atto di coraggio che l'Italia aspettava da anni. O facciamo un atto di coraggio o andiamo a casa". Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Radio1, secondo il quale "non si può tornare indietro, io non lo ...

Def - Salvini : “Andiamo avanti nonostante spread e Bankitalia”. Di Maio : “Manovra atto di coRaggio - non torniamo indietro” : Nessun passo indietro sulla manovra, indipendentemente da spread e bocciatura dell’Ufficio parlamentare di bilancio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, vanno avanti e lo ribadiscono anche nella mattinata di mercoledì. Il Def varato dal Governo “è un atto di coraggio che gli italiani aspettavano da anni” e “non si può tornare indietro”, ha dichiarato il Cinque Stelle in un’intervista a Radio ...