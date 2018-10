Italia prima in Ue per numero espulsioni di jihadisti | Rischio proselitismo tra i

ANALISI - Italia - campanello allarme titoli Stato potrebbe suonare prima di quanto pensi governo : L'Italia potrebbe trovarsi a dover agire per contenere un'impennata dei costi di finanziamento prima di quanto suggeriscano i commenti degli esponenti di governo. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria questo mese ha promesso di fare tutto ciò che sarà necessario in caso il divario di rendimento tra Btp e Bund decennali si allargasse a 400 o 500 punti base. E con un rischio ...

Judo - Mondiali junior 2018 : eliminati al primo turno i quattro Italiani impegnati nella prima giornata a Nassau : I Campionati del Mondo juniores 2018 di Judo si aprono nel peggiore dei modi per la selezione italiana, con un bilancio di quattro sconfitte al primo turno e nessuna vittoria per Assunta Scutto e Sofia Petitto nei -48 kg femminili e per Biagio D’Angelo e Diego Rea nei -60 kg maschili. La rassegna iridata giovanile di Nassau (Bahamas), che si chiuderà domenica 21 ottobre con la gara a squadre mista, ha assegnato già quattro titoli nella ...

Previsioni Meteo - prima ondata di freddo artico in arrivo sull’Europa dopo il 20 Ottobre : colpita anche l’Italia [MAPPE] : 1/12 ...

Ecco I Prezzi Italiani Di OnePlus 6T In Anteprima : Svelati in Anteprima i Prezzi Italiani di OnePlus 6T. Quanto costa OnePlus 6T in Italia? Ecco i Prezzi di tutte le versioni di OnePlus 6T Quanto costa OnePlus 6T in Italia? Manca pochissimo alla presentazione ufficiale di OnePlus 6T, che si terrà il 30 Ottobre a New York (e anche a Milano in contemporanea). OnePlus 6T: Presentazione Il […]

Ecco I Prezzi Italiani Di OnePlus 6T In Anteprima : Svelati in Anteprima i Prezzi Italiani di OnePlus 6T. Quanto costa OnePlus 6T in Italia? Ecco i Prezzi di tutte le versioni di OnePlus 6T Quanto costa OnePlus 6T in Italia? Manca pochissimo alla presentazione ufficiale di OnePlus 6T, che si terrà il 30 Ottobre a New York (e anche a Milano in contemporanea). OnePlus 6T: Presentazione Il […]

Grafene - il Nobel Novoselov : l’Italia in prima fila nella ricerca : Lo scopritore del Grafene, il premio Nobel Konstantin Novoselov, a margine della conferenza “Graphene: revolution is coming to Earth… and space“, organizzata al Museo della scienza e della tecnologia dall’azienda Leonardo, ha dichiarato che l’Italia è in prima fila nella ricerca sul materiale, che sta aprendo la strada a una vera e propria rivoluzione tecnologica. L’evento ha sottolineato il ruolo della ...

Mobilità green - Parma prima tra le città Italiane. Maglia nera per Catanzaro : Si parla tanto di nuovi servizi di “sharing mobility”, ma quanto è veramente a prova di ambiente il modo di muoversi nei centri urbani italiani? Il rapporto dell’Osservatorio Mobilità sostenibile di Euromobility in Italia ha preso quindi in esame un campione di 50 città, tra le quali tutti i capoluoghi di Regione, i capoluoghi delle due province autonome e quei capoluoghi di provincia con una popolazione che supera i 100 mila ...

Povertà - Italia prima in Europa per numero di persone a rischio : Preoccupano i dati sulla Povertà diffusi dall' Eurostat , secondo i quali l'Italia è al primo posto in Europa per numero di persone a rischio di Povertà ed esclusione sociale : 17,4 milioni di ...

AlItalia : Primanni (Excellence Consulting) - polo con Fs nostra proposta : Roma, 16 ott. (Labitalia) - Maurizio Primanni, ceo della società Excellence Consulting, ricorda ch[...]

In Italia prima immunoterapia per tumore raro della pelle : Il carcinoma a cellule di Merkel, un raro e aggressivo tumore della pelle per il quale finora non c'era un trattamento specifico, oggi ha una sua terapia . O meglio un'immunoterapia. Ad annunciarlo ...

In Italia prima immunoterapia per tumore raro della pelle : Roma, 16 ott., AdnKronos Salute, - Il carcinoma a cellule di Merkel, un raro e aggressivo tumore della pelle per il quale finora non c'era un trattamento specifico, oggi ha una sua terapia. O meglio ...

In Italia prima immunoterapia per tumore raro della pelle : Il carcinoma a cellule di Merkel, un raro e aggressivo tumore della pelle per il quale finora non c’era un trattamento specifico, oggi ha una sua terapia. O meglio un’immunoterapia. Ad annunciarlo Merck e Pfizer che, grazie a un’alleanza, hanno sviluppato avelumab, anticorpo monoclonale inibitore della proteina Pd-L1 completamente umano. Il farmaco è stato ammesso alla rimborsabilità dall’Agenzia Italiana del farmaco ...

Milano - stranieri prima degli Italiani al pronto soccorso : 'Con la scusa della lingua passano avanti' : "Noi italiani siamo un po' passati in secondo piano su tutto, anche sulla sanità": è così che si sfoga un uomo in attesa al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Milano alle telecamere nascoste ...

Mondiali - prima sconfitta dell'Italia : vince la Serbia 3-1 : prima sconfitta dell'Italia ai Mondiali di pallavolo femminile in Giappone. Le azzurre, già qualificate alle semifinali e oggi con diverse riserve in campo, hanno ceduto alla Serbia 3-1, 21-25; 19-25; ...