Giovani : Ricerca - sempre più Giovani schiavi dei siti web a luci rosse (2) : (AdnKronos) - Peraltro, i dati nazionali evidenziano un aumento nelle diagnosi di infezioni sessualmente trasmesse tra i giovani. I giovani del campione analizzato evidenziano un elevato utilizzo di pornografia e di sostanze stupefacenti. Entrambi comportamenti che risultano associate ad una maggior

Ricercatori : Giovani - appassionati e precari : Se di scuola si parla, un po’ sottovoce, è per via del crollo progressivo della “Buona Scuola” dei passati governi. L’università è un tema quasi scomparso dall’orizzonte dei media e l’educazione non è tra le priorità del paese. Bene così, giacché il mondo accademico italiano si è (finora) salvato dalla “Buona Università”, in trepida attesa della iena. E nel nuovo millennio, ogni novità ha solo peggiorato le cose, applicando in modo magistrale la ...

Reaxys SCI Early Career Researcher Award 2018 : tre Giovani ricercatori premiati da Società Chimica Italiana e Elsevier : Il Gruppo giovani di Società Chimica Italiana (SCI) e Elsevier, azienda specializzata nel fornire soluzioni innovative nell’area della scienza e della salute, hanno annunciato i vincitori della quarta edizione del Reaxys SCI Early Career Researcher Award in occasione del XXVII SCI National Conference a Firenze. L’iniziativa promuove i giovani talenti nel campo della ricerca Chimica in Italia. I tre vincitori di quest’anno hanno presentato ...

Ricerca : medicina personalizzata - al Gemelli premiati Giovani cervelli : Trovare le migliori terapie personalizzate per ciascun individuo affetto da malattie di ampia diffusione. E’ questo lo scopo della medicina personalizzata, celebrata oggi al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Ircss di Roma in occasione della VII edizione della Giornata per la Ricerca, dove sono stati premiati i giovani autori delle pubblicazioni dell’anno 2017 (nelle aree scienze biologiche e scienze cliniche), e il miglior ...

Ricerca sull’artrite : FIRA ONLUS assegna due finanziamenti a Giovani reumatologi : assegnati anche questo anno i due finanziamenti per progetti di Ricerca destinati ai giovani reumatologi messi in palio dalla FIRA ONLUS, la Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite. Il bando del 2017, che consiste in due assegni rispettivamente di 25.000 Euro, è stato vinto dal Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica dell’Università di Firenze e dal Dipartimento di Medicina interna e Specialità mediche dell’Università ...

Ricerca : il 40% dei Giovani studia per una professione che non esiste ancora ma si basa su tecnologie da proteggere : Nel corso di una nuova Ricerca, Kaspersky Lab ha chiesto ad alcuni studenti come immaginassero la propria carriera post-universitaria: il 40% ha dichiarato di avere l’impressione di studiare per lavori che ancora non esistono. I progressi tecnologici mostrano come sta cambiando il panorama professionale: anche le professioni più tradizionali, in ambiti come medicina e agricoltura, sono in costante evoluzione per adattarsi alle tecnologie da cui ...

All'Unitus è pronta a partire Summer School - per la formazione scientifica dei Giovani ricercatori : ... ma anche e soprattutto le loro possibili applicazioni nei campi più innovativi della ricerca scientifica, dalla chimica alla fisica, passando per la biologia molecolare fino ad arrivare alla scienza ...