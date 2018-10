Decreto fiscale | quando tanta animosità genera errori L' analisi di Polillo

Decreto fiscale - la Lega smentisce Di Maio. Viceministro Garavaglia : "Il testo lo conoscevano tutti" : "Lo conoscevano tutti", conferma anche un membro del governo, il Viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia. Salvini si affida a Conte Salvini questa mattina - riferiscono fonti parlamentari del ...

La frattura della manina. Lega e M5S litigano sul Decreto fiscale : La Lega non ci sta ad assistere in silenzio alla scena di Luigi Di Maio che a Porta a Porta contesta il decreto fiscale, dopo che, a suo dire, i 5 Stelle avevano dato l'assenso in Consiglio dei ministri. "Ma è evidente, tutti lo sapevano" risponde il vice ministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, a chi gli chiede se fosse a conoscenza delle presenza nel decreto delle norme sulla "pace fiscale" contestate da M5S. E a alla domanda se ...

Cosa avrebbe aggiunto la 'manina' nel Decreto fiscale che ha fatto infuriare Di Maio : Il decreto della discordia è quello recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e per esigenti differenti", composto da 26 articoli e datato 16 ottobre. Secondo Di Maio il testo dell'articolo 9, quello che apre la porta al condono fiscale, e si intitola "Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale", sarebbe stato manipolato. Nel susseguirsi delle bozze - spiega ...

Perché Di Maio ha confessato a Vespa che sul Decreto fiscale e sulla denuncia ha combinato un pasticcio : Al di là delle inevitabili tensioni politiche che si sono mosse dietro questa vicenda - rimando a questo pezzo - ci sono due scambi tra il capo politico dei 5 stelle e Bruno Vespa che spiegano quale sia la scintilla che ha generato il corto circuito. (Per chi volesse subito la conclusione: sì, Di Maio ha preso una tranvata).Eccoli:1) Vespa: "Ma lei quando si è accorto di questa cosa del decreto fiscale?". Di Maio: "Oggi. I ...

Decreto fiscale - DI MAIO : “UNA MANINA L’HA MANIPOLATO”/ Ultime notizie - Salvini : “Trucchi? No - voto unanime” : Di MAIO "DECRETO FISCALE truccato". Ultime notizie, il popolo M5s non gli crede “Ci ha traditi”. E' bufera nel governo dopo le gravi accuse del ministro del lavoro(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:40:00 GMT)

Che cosa c’è scritto nel testo del Decreto fiscale contestato da Di Maio? : Nella serata di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato che "una manina" avrebbe cambiato il testo del decreto fiscale nella parte relativa alla "pace fiscale", trasformando di fatto la misura in un vero e proprio condono tombale, con tetto a 2,5 milioni di euro, che andrebbe a sancire inoltre la non punibilità penale di condotte quali riciclaggio e autoriciclaggio connesse all'infedele dichiarazione dei redditi.Continua a leggere

Cosa è successo con il Decreto fiscale e le accuse di ‘manipolazione’ lanciate da Di Maio : Tensione nel governo dopo le accuse di 'manipolazione' del testo sul decreto fiscale lanciate da Di Maio: secondo il leader pentastellato sarebbero state inserite, nel testo inviato al Quirinale, delle modofiche sullo scudo fiscale per i capitali all'estero e sul condono. Il Quirinale ha smentito poco dopo, mentre la Lega nega qualsiasi responsabilità.Continua a leggere

Manovra - Conte 'E molto bella - siamo convinti di aver fatto bene. Nessuna frattura sul Decreto fiscale' : BRUXELLES - Una difesa d'ufficio della Manovra che arriva nelle ore in cui la maggioranza gialloverde è alle prese con il 'caos manina' che il vicepremier Luigi Di Maio ha scatenato sul decreto ...

Caos nel Governo - Decreto fiscale bloccato da Conte : ecco perché : Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio, che contiene all’interno la pace Fiscale, con il relativo condono, approvato dal Governo nel Consiglio dei ministri di lunedì 15 ottobre, è stato bloccato dal premier Giuseppe Conte. Il Governo si è svegliato nel Caos, a causa di quel provvedimento che punta a far emergere fino a 100 mila euro all’anno per singola imposta. È Luigi di Maio a sbottare durante la registrazione della puntata di ...

Di Maio : «Decreto fiscale manipolato - denuncio alla Procura» Il Colle : «Documento mai arrivato». Palazzo Chigi : bloccato da Conte : «Il testo della Pace fiscale è stato manipolato». Lo annuncia Luigi Di Maio durante la trasmissione Porta a Porta, di Bruno Vespa. «Non è possibile che vada al...

Storia della 'manina' che ha modificato il Decreto fiscale : Una "manina" ha modificato il testo del decreto fiscale, collegato alla manovra, inserendo delle norme sul condono e lo scudo fiscale per i capitali all'estero prima di inviarlo al Quirinale. L'accusa choc arriva direttamente dal vicepremier e leader dei 5 stelle, Luigi Di Maio che, durante la registrazione di Porta a Porta, annuncia che presenterà una denuncia in procura. Non solo. Il ministro dello Sviluppo e ...

L’abbaglio di Di Maio sul Decreto fiscale : Il leader del M5S ha sostenuto che il testo del decreto legge fosse arrivato a Mattarella in una versione manipolata, il Quirinale ha smentito di averlo anche solo ricevuto The post L’abbaglio di Di Maio sul decreto fiscale appeared first on Il Post.

Quirinale : 'Il testo del Decreto fiscale non è mai arrivato' : Dopo le accuse del vicepremier Di Maio, che ha parlato di un testo manipolato, il Quirinale ha precisato di non aver mai ricevuto il testo del decreto legge in materia fiscale. Avvisato della nota del ...