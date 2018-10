Wembley non è più in vendita. Shahid Khan ha ritirato l’offerta : Shahid Khan, attuale proprietario del Fulham e dei Jacksonville Jaguars, squadra che milita nell’Nfl, ha ufficialmente ritirato l’offerta di 682 milioni di euro per acquistare lo stadio Wembley che rimarrà di proprietà della Federcalcio inglese. Khan NON VUOLE PIU’ Wembley Il miliardario americano originario del Pakistan ha deciso di ritirare l’offerta dopo un sondaggio fatto […] L'articolo Wembley non è più in ...