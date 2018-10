Un aggiornamento post-lancio di The Quiet Man introdurrà il suono

Il nuovo aggiornamento di The Sims 4 è stato posticipato ma avrà nuovi contenuti : Durante il livestream mensile di Maxis, è emerso che il nuovo aggiornamento per The Sims 4 (previsto per questo mese) sarà posticipato ma non disperate, verrà infatti arricchito di nuovi contenuti.Come riporta Dualshockers, l'aggiornamento sarà disponibile su PC e conterrà la nuova carriera Style Influencers, con cui il vostro sim diventerà un esperto conoscitore del mondo della moda e sarà sempre aggiornato sulle ultime tendenze. In questa ...

Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ultimo aggiornamento : Il notch è diventato un elemento di tendenza tra i produttori di smartphone di tutto il mondo e, proprio per questo motivo, quasi […] L'articolo Nokia 6.1 Plus perde l’impostazione per rimuovere il notch con l’ultimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Le impostazioni del notch di Essential Phone potrebbero tornare con un prossimo aggiornamento : Le impostazioni del notch erano presenti su Essential Phone PH-1 con Android Oreo ma non sono state riportate con la versione ufficiale di Android 9 Pie L'articolo Le impostazioni del notch di Essential Phone potrebbero tornare con un prossimo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.